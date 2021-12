Facebook e Instagram – Os momentos e temas que marcaram 2021 em Portugal

A empresa Facebook, hoje chamada de Meta, é dona das maiores redes sociais e dos serviços de mensagens instantâneas mais usados em todo o mundo. É nas redes sociais que as notícias são partilhadas, que as reações são feitas de forma instantânea e, por isso, em jeito de balanço, a empresa recorda os temas e os momentos que mais fizeram movimentar opiniões e partilhas durante 2021.

Conheça o Year in Review da Meta, com dados para Portugal, recolhidos nas redes sociais Instagram e Facebook.

A Meta divulgou recentemente uma retrospetiva do ano 2021 em Portugal, destacando os momentos mais comentados nas redes sociais Facebook e Instagram, as canções e hashtags mais usadas nas plataformas, e as contas de Instagram nacionais que mais cresceram este ano.

Quer tenha sido para partilhar uma causa importante, celebrar marcos culturais ou fazer ouvir as suas vozes sobre questões relevantes que impactam a sociedade, os utilizadores de Portugal usaram as redes sociais da Meta para se manterem ligados e mais próximos.

Em Portugal, os temas com maior volume de conversação em 2021 na Meta (Facebook e Instagram) foram os seguintes:

Cristiano Ronaldo : Em agosto, doze anos depois, o Manchester United anuncia o regresso de Cristiano Ronaldo ao clube inglês, tendo este sido um dos temas comentados acerca do futebolista português.

: Em agosto, doze anos depois, o Manchester United anuncia o regresso de Cristiano Ronaldo ao clube inglês, tendo este sido um dos temas comentados acerca do futebolista português. Subida do preço do combustível: O aumento dos preços dos combustíveis foi um dos temas com maior volume de conversação no Facebook e Instagram.

Jogos Olímpicos : A comemoração da conquista feita pelo atleta Pedro Pichardo com a medalha de ouro alcançada em triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio esteve entre os momentos mais falados este ano.

: A comemoração da conquista feita pelo atleta Pedro Pichardo com a medalha de ouro alcançada em triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio esteve entre os momentos mais falados este ano. Confinamento : No início do ano, Portugal sofreu um longo período de confinamento devido a um novo pico de casos de infeção por Covid-19, tema que foi sendo abordado ao longo do ano nas redes sociais da Meta.

: No início do ano, Portugal sofreu um longo período de confinamento devido a um novo pico de casos de infeção por Covid-19, tema que foi sendo abordado ao longo do ano nas redes sociais da Meta. Vacinas : O processo de vacinação da população foi também um dos temas mais comentados este ano no Facebook e Instagram.

: O processo de vacinação da população foi também um dos temas mais comentados este ano no Facebook e Instagram. Sporting Clube de Portugal : O Sporting Clube de Portugal sagra-se campeão nacional da Liga Portuguesa de Futebol, 19 anos depois, e os festejos estiveram também em destaque no Facebook e Instagram.

: O Sporting Clube de Portugal sagra-se campeão nacional da Liga Portuguesa de Futebol, 19 anos depois, e os festejos estiveram também em destaque no Facebook e Instagram. Jorge Sampaio : O ex-Presidente da República Portuguesa morreu este ano, no dia 10 de setembro, e foram muitas as homenagens feitas nas redes sociais Facebook e Instagram.

: O ex-Presidente da República Portuguesa morreu este ano, no dia 10 de setembro, e foram muitas as homenagens feitas nas redes sociais Facebook e Instagram. Campeonato Europeu de Futebol : A participação da Seleção Portuguesa na última edição do Campeonato Europeu de Futebol foi também um dos temas mais comentados, com a seleção das quinas a ser eliminada nos oitavos de final.

: A participação da Seleção Portuguesa na última edição do Campeonato Europeu de Futebol foi também um dos temas mais comentados, com a seleção das quinas a ser eliminada nos oitavos de final. Sustentabilidade: O tema da sustentabilidade é cada vez mais preemente e a conferência COP26 foi também um dos temas que marcou as conversações este ano.

Além dos temas mais comentados, 2021 também foi um ano de muita música nas redes sociais da Meta, em Portugal, estas são algumas das músicas mais usadas no Facebook e Instagram:

A Meta realça algumas das contas de Instagram que mais cresceram em Portugal durante o ano de 2021:

Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes

Pepe

E algumas das hashtags mais utilizadas em Portugal, no Facebook e Instagram:

#portugal

#photography

#lisboa

Segundo a Meta, o Year in Review 2021, relativo aos momentos que marcaram Portugal, foi determinado através de uma análise das principais palavras-chave utilizadas nas publicações do Facebook e Instagram, tendo sido selecionada uma lista dos tópicos mais discutidos com base no seu volume total e crescimento ao longo do ano. Esses dados foram analisados de forma anónima e agregada para identificar temas e momentos únicos em 2021.