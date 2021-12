Hopper é um híbrido entre carro e bicicleta que não precisa de seguro

Embora em Portugal ainda se recorra muito a carro pessoal ou a transportes públicos, há cada vez mais países no mundo onde os cidadãos estão a adotar meios de transporte diferentes, como bicicletas, por exemplo. Por isso, as opções nesse sentido também têm aumentado. Hoje, damos-lhe a conhecer o Hopper!

Uma empresa alemã desenvolveu um híbrido entre uma bicicleta e um carro, que não precisa de licença ou seguro.

Com a crescente adoção de opções elétricas, indo além dos carros convencionais, as alternativas expandem-se e as empresas desenvolvem cada vez mais opções: bicicletas, scooters, monociclos, entre outros. Agora, a empresa alemã Hopper Mobility apresentou um novo veículo, cujo conceito se situa entre os carros e as bicicletas elétricas.

O Hopper é um pequeno veículo com dois metros de comprimento e 88 centímetros de largura. Além disso, possui dois bancos e uma bagageira. A sua estrutura é parcialmente fechada, podendo sê-lo completamente com ripas.

A proposta da alemã Hopper Mobility é inovadora, uma vez que a sua velocidade máxima é limitada a 25 km/h. Ou seja, pode circular na estrada e nas pistas destinadas aos ciclistas, pode ser conduzida por qualquer pessoa sem carta de condução, e não requer seguro.

O novo híbrido Hopper possui um sistema de três rodas, sendo a roda traseira direcionável. Mais do que isso, representa um consumo de 2 kWh por 100 km, tornando-se numa alternativa sustentável e eficiente. Relativamente às baterias, estas são amovíveis e podem ser carregadas em qualquer tomada elétrica.

Com o Hopper, dirigimo-nos às pessoas que se deslocam nos centros das cidades e que querem chegar ao seu destino de forma rápida, ecológica e cómoda. O Hopper é também ideal para sistemas de partilha de automóveis em empresas e municípios.

Disseram os seus designers.

Além de tudo aquilo que já garante, os criadores estão a trabalhar na adição de um painel fotovoltaico, para que seja, em certas situações, autossuficiente.

O híbrido Hopper ainda não está disponível para venda, uma vez que se encontra em processo de desenvolvimento. Os gestores da Hopper Mobility esperam ter os protótipos em 2022, e iniciar a produção e entregas em 2023.

