WhatsApp lança método de pagamentos piloto com criptomoedas nos EUA

O WhatsApp lançou um novo projeto-piloto que permite que um “número limitado” de pessoas nos EUA envie e receba dinheiro no chat, com recurso a criptomoeda.

O recurso é alimentado pela Novi, a carteira digital da Meta que foi lançada há poucas semanas, com pagamentos feitos em dólares Pax (USDP), uma moeda estável atrelada ao dólar norte-americano emitido pela Paxos.

WhatsApp permite pagamentos com criptomoedas nos EUA

A notícia foi anunciada pelo novo chefe da Novi, Stephane Kasriel, e por Will Cathcart do WhatsApp.

De acordo com a informação, o envio de um pagamento funciona tal e qual como o envio de qualquer outro anexo no WhatsApp. Ou seja, no ícone do clipe no Android ou em + no iOS, basta selecionar a opção "Payment" (pagamento) do menu.

Para estas transferências, a Novi avança que não existirão taxas para envio ou recebimento do dinheiro, nem nenhum limite para a frequência das transferências. Além disso, os pagamentos irão ocorrer de forma instantânea.

O projeto Novi está disponível nos Estados Unidos e na Guatemala, no entanto, o site WABetaInfo avançou que a funcionalidade anunciada para os EUA, não estará disponível para a Guatemala, pelo menos nas versões conhecidas até ao momento.

Há que referir que a Meta garante que os pagamentos não irão afetar a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, que está em vigor por padrão para todas as conversas pessoais.

Estes testes estão a decorrer não só em inglês, mas também em espanhol.

Depois deste teste piloto, é provável que vejamos a funcionalidade a chegar a mais utilizadores, para ser posteriormente, aberta a outros mercados.