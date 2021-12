Anunciado o Torneio PlayStation 4 FIFA 22: eLiga Portugal Fan Challenge

Foi recentemente anunciado pela Sony, um novo torneio exclusivo para jogadores FIFA 22 na PlayStation 4, com o selo de qualidade da eLiga Portugal: o Torneio PlayStation 4 FIFA 22: eLiga Portugal Fan Challenge.

Venham conhecer o torneio e as regras.

A PlayStation Portugal anunciou recentemente, o torneio PlayStation 4 FIFA 22: eLiga Portugal Fan Challenge, em parceria com o eLiga Portugal.

Trata-se de uma competição exclusiva para jogadores de FIFA 22 nas consolas PlayStation 4 (em Portugal), e consiste em quatro rondas de qualificação, a realizar uma por mês, de dezembro de 2021 a março de 2022. A primeira ronda acontecerá no próximo dia 14 de dezembro, uma fase de playoffs e a grande final.

Este torneio será disputado no modo FIFA Ultimate Team (FUT) do FIFA 22 na PlayStation 4 e, todos os interessados em participar devem cumprir duas condições: garantir que as equipas escolhidas para as partidas utilizam equipamentos da Liga Portuguesa de futebol, independentemente dos jogadores que integrem o plantel, e os participantes não podem fazer parte de nenhuma das equipas da eLiga Portugal em competição na época de 2021/2022.

Todos os participantes deverão ter, no mínimo, 16 anos e uma conta PlayStation Network em Portugal e, como habitual, as inscrições poderão ser feitas partir da área “Torneios” da PlayStation 4, e através do Centro de Competição PlayStation. Todas as informações e condições de participação podem ser consultadas nas hiperligações abaixo:

As datas da realização das rondas de qualificação são as seguintes:

1ª ronda de qualificação: 14 de dezembro de 2021

2ª ronda de qualificação: 11 de janeiro de 2022

3ª ronda de qualificação: 8 de fevereiro de 2022

4ª ronda de qualificação: 22 de março de 2022

Os primeiros 8 classificados de cada ronda terão a oportunidade de disputar os playoffs, a realizar a 19 de abril, onde serão apurados os 4 jogadores que irão à grande final. Esta será emitida em direto através do canal de Youtube da PlayStation Portugal, no dia 7 de maio de 2022. Em jogo está o prémio monetário de 2.000€ e uma PlayStation 5.

Em baixo pode ser consultada a lista completa de prémios:

Prémios das Fases de Qualificação

1º - 8º classificado: Apuramento para fase de playoffs

9º - 16º classificado: 50€ em crédito PlayStationStore

17º - 24º classificado: 20€ em crédito PlayStationStore

25º - 32º classificado: 10€ em crédito PlayStationStore

Em complemento aos prémios indicados, o primeiro classificado de cada ronda de qualificação receberá ainda uma bola oficial da Liga Portuguesa e, do 2º ao 7º classificado de cada ronda de qualificação receberá uma réplica da bola oficial da Liga Portuguesa.

Prémios da fase de playoffs

1º - 4º classificado: Apuramento para a final

5º - 8º classificado: prémio monetário de 250€

9º - 16º classificado: 100€ em crédito PlayStation Store

17º - 24º classificado: 20€ em crédito PlayStation Store

25º - 32º classificado: 10€ em crédito PlayStation Store

Prémios da Final