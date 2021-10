Carro Casa faz 3 mil quilómetros só com energia solar

Mais que os carros ligeiros a mudar o aspeto das nossas estradas, irão aparecer outros veículos que deixarão os combustíveis fósseis para adotar a energia elétrica. Neste caso em particular é uma espécie de roulotte, mas adaptada para fornecer uma estrutura ampla que acomodasse painéis solares para produzir energia solar.

Este carro casa solar projetado e construído por estudantes, conseguiu completar uma jornada de 3.000 km pela Europa.

Vinte e dois alunos da Universidade de Tecnologia de Eindhoven projetaram um carro, que é uma casa, para sair estrada fora numa aventura sustentável. O carro, que se chama Stella Vita, rodou durante um mês pela Europa e todos os momentos foram partilhados por quem usufruiu, seguramente, de uma experiência incrível.

A equipa começou a viagem na Holanda para chegar a Tarifa, uma cidade na província espanhola de Cádis, comunidade autónoma da Andaluzia, a cidade mais a sul de Espanha.

Os estudantes fizeram 13 paragens durante a viagem - Eindhoven, Zolder, Bruxelas, Paris, Le Mans, île de ré, Bordéus, Biarritz, Saragoça, Toledo, Madrid, Córdoba e Tarifa - onde partilharam a sua missão sustentável com os governos locais, universidades e o público em geral.

Com a nossa casa autossuficiente sobre rodas, mostramos que podemos viver e conduzir com a energia do sol.

Queremos inspirar o mercado e a sociedade de hoje a acelerar a transição para um futuro sustentável. Visitaremos várias empresas, universidades e instituições públicas. Além disso, também visitaremos muitos lugares bonitos para mostrar o futuro das viagens.