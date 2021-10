Como bloquear de imediato um cartão de crédito ou débito?

Perder a carteira (ou esta ser roubada) é uma "dor de cabeça", especialmente se a mesma tiver lá dentro todos os nossos cartões. Carta de condução, cartão de cidadão, cartões de crédito e débito são alguns dos exemplos de cartões que perdemos com a carteira e nesse sentido é preciso agir o mais rápido possível.

Sabia que no caso de um cartão do banco é possível bloqueá-lo de imediato via app móvel? Veja como proceder.

Quando perde ou lhe roubam um cartão de crédito ou débito, os clientes têm tendência a ligar de imediato para o banco para cancelar o cartão. Com o aparecimento das apps móveis, é possível realizar um conjunto de ações em tempo real.

Por exemplo, se for cliente da CGD, pode, através da app mobile bloquear de imediato a totalidade das funções do cartão ou então, por exemplo, bloquear os pagamentos via internet.

Como bloquear um cartão de crédito ou débito da CGD via app?

Para este minitutorial vamos ter como exemplo um cartão da CGD. Nas apps de outros bancos existem funcionalidades idênticas. Para bloquear um cartão da CGD via app basta ir ao menu inicial e depois, em Cartões escolher a opção consultar e gerir cartão.

Após escolher essa opção, o cliente tem de imediato a opção Bloquear.

Acedendo às opções avançadas de bloquear o cartão, pode proceder ao bloqueio total de todas as funcionalidades, limitar o uso para pagamentos via internet ou então definir um valor mensal para um limite total ou pagamentos na internet.

Desta forma, pode bloquear temporariamente o cartão, esperando que o mesmo venha a aparecer nas próximas horas ou dias. Depois disso, caso não apareça mesmo, poderá comunicar ao seu banco a perda ou roubo do mesmo. Se encontrar um cartão perdido deve entregá-lo à entidade emitente ou aos órgãos de polícia criminal. Assim, poderá evitar que o cartão seja indevidamente utilizado.

Leia também...