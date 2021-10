Apple regista uma patente para medir a pressão arterial com um manguito extensível

A saúde está no foco da Apple desde há alguns anos. Fala-se que o Apple Watch trará no futuro uma série de sensores que irão disponibilizar aos utilizador informações instantâneas sobre os seus sinais vitais e condições de saúde. Contudo, por determinadas barreiras técnicas, a tensão arterial poderá necessitar de algum componente extra. Possivelmente a pensar nisso, a Apple registou uma patente para medir a pressão arterial com um manguito extensível.

Esta patente refere a tal manga extensível, mas que agrega outro dispositivo, que poderá ser o Apple Watch.

Apple Watch poderá ter um dispositivo externo para medir a pressão arterial

Os rumores do Apple Watch Series 7 foram muito além do que foi realmente apresentado. Conforme chegamos a referir, nos primeiros meses, muitos rumores apontaram para a integração de um maior número de sensores biomédicos, incluindo uma tecnologia para medir a pressão arterial. No entanto, nada disso chegou ao produto final.

É verdade que a Apple continua a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para medir a pressão arterial sem a necessidade de elementos externos, embora este processo seja lento. O que sabemos é que a nova patente da Apple mostra um sistema capaz de medir a pressão arterial recorrendo a uma pulseira ou elemento externo, o que sugere um Apple Watch.

Patente inclui uma pulseira multissensor compatível com pulseira Apple Watch.

A nova patente emitida pela entidade que regula as Patentes e Marcas Registadas dos Estados Unidos, há algumas horas, tem um nome, em tradução direta, “manguito de pressão arterial extensível” e foi apresentada por quatro engenheiros da Apple. A própria patente mostra como seria um dispositivo criado para medir a pressão arterial na forma de uma braçadeira extensível.

Patente traz indícios de um novo dispositivo

Na argumentação da publicação vemos como as medidas periódicas da pressão arterial às vezes são necessárias ao longo do dia e que seria necessário deixar a faixa no lugar para evitar colocá-la e retirá-la repetidamente.

É por isso que a Apple opta por um sistema extensível que ficaria ligado e funcionaria de forma autónoma. O sistema pelo qual a manga se expande e contrai é baseado num fluido dentro de uma câmara interna onde se liga a outra câmara, transmitindo o fluxo, tudo alojado num reservatório. Estas câmaras podem trocar fluido com o reservatório e permitiriam aumentar ou diminuir o comprimento da banda e ajustar-se ao membro do utilizador.

É interessante perceber que este dispositivo poderá trazer mais que a medição da pressão arterial. Tendo em conta o que é apresentado, esta banda poderá mostrar a pressão, a temperatura, localização, sensores óticos, acelerómetros, giroscópios, magnetómetros, sensor de ruído e outros sensores biomédicos.

Estes sensores teriam diferentes tipos de tecnologias, como deteção capacitiva, ultrassónica, ótica ou térmica.

Pressão arterial: Tecnologias já existem, será a bateria o entrave?

Em termos de tecnologias todas elas já existem. Umas em utilização em vários dispositivos individuais no mercado, outras em modelos de conceito, mas funcionais, e outras já em utilização em dispositivos Apple.

Como tal, a Apple tem bastante presente o foco num mercado riquíssimo, o da saúde e bem-estar. Por isso continua, como vemos em mais uma patente, a trabalhar em tecnologias relacionadas à saúde. Além disso, embora possa parecer um dispositivo fora da linha de trabalho da Big Apple, é verdade que a banda sugere uma pulseira Apple Watch.

Talvez o seu objetivo final seja integrar toda esta tecnologia numa bracelete que nos permite, em ocasiões específicas, medir a pressão arterial. Bom, isto, claro, até ser possível a tecnologia medir a tensão arterial sem ser necessário um dispositivo a pressionar os nossos vasos sanguíneos.

Leia também: