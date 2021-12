Google: O ano em Pesquisa de 2021 em Portugal e no Mundo

2021 está a chegar ao fim e, como é habitual, a Google, através do seu serviço Google Trends, apresentou a lista do conteúdo mais pesquisado no seu serviço. Este foi o ano em que mais pessoas usaram a internet para tirar as suas dúvidas e para se informarem, para encontraram os conteúdos desejados.

Em Portugal, 2021 foi o ano do Sporting, o ano dos Censos, dos certificados COVID... Mas o mais importante foi mesmo saber o estado do tempo!

A nível mundial as pesquisas no Google bateram recordes este ano. A COVID e o Coronavírus, apesar de ser a doença do momento, foram superados por outros temas que foram marcando a atualidade. Coronavirus foi a palavra mais pesquisada em 2020 no mundo inteiro, e este ano nem aparece no top 10 e COVID surge em 9.º lugar nas pesquisas por notícias.

No top 10 de pesquisas feitas a nível mundial tempo:

1) Australia vs India 2) India vs England 3) IPL 4) NBA 5) Euro 2021 6) Copa América 7) India vs New Zealand 8) T20 World Cup 9) Squid Game 10) DMX

O ano em Pesquisa de 2021 em Portugal

Pesquisas em geral:

1) Tempo para amanhã 2) Euro 2020 3) Sporting CP 4) Censos 2021 5) Liga NOS 6) Marília Mendonça 7) Certificado digital 8) SL Benfica 9) Maria João Abreu 10) FC Porto

Nomes Nacionais

1) Rogério Samora 2) Noah 3) Tony Carreira 4) Luis Filipe Vieira 5) Marisa Matias 6) Patrícia Mamona 7) Nelson Évora 8) Miguel Oliveira 9) Tiago Mayan 10) João Mário

Nomes Internacionais

1) Christian Eriksen 2) Alec Baldwin 3) Valentino Lazaro 4) Simone Biles 5) David Luiz 6) MC Kevinho 7) Bernie Sanders 8) Karol Conka 9) Linda Evangelista 10) Olivia Rodrigo

Como...?

1) Como obter o Certificado Digital COVID? 2) Como saber onde votar? 3) Como ganhar dinheiro no TikTok? 4) Como votar antecipadamente? 5) Como agendar a vacina COVID-19? 6) Como funciona o IVAucher? 7) Como aderir ao AUTOvoucher? 8) Como fazer jejum intermitente? 9) Como tratar frieiras? 10) Como cozer camarão?

O que...?

1) O que são Censos? 2) O que visitar em Sintra? 3) O que plantar em fevereiro? 4) O que é ostomia? 5) O que é ecmo? 6) O que é maçonaria? 7) O que é creme de leite? 8) O que sai no exame de português 2021? 9) O que é a fibrose quística? 10) O que visitar em Aveiro?

Programas, Séries e Filmes

1) Big Brother 2) Squid Game 3) Bridgerton 4) Lupin 5) Dune 6) Eternals 7) All Together Now 8) O Amor Acontece 9) The Voice Kids 10) Sex Education

Google Trends

Recorde o Ano em Pesquisas 2020: