O Ano em Pesquisa: O que mais se procurou no Google em Portugal este ano?

O ano 2020 fica para sempre marcado na história e não será pelas melhores situações. Wuhan, coronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemia, comorbilidades, confinamento, letalidade, moratória e muitos outros termos novos passaram a fazer parte do léxico da informação, todos os dias as pessoas ouviram estas palavras e forma pesquisar o seu significado. Nesse sentido, como é tradição, a Google fez uma lista das tendências de pesquisa no seu motor neste ano de 2020 em Portugal.

A preocupação foi o tom das pesquisas este ano e a lista mostra isso mesmo. Claro, também aprendemos a fazer pão e desinfetante em casa!

O novo Coronavírus “infetou” as pesquisas do Google

No meio de uma pandemia global, todas as pessoas de todos os locais tentaram perceber o que se estava a passar à sua volta e é por isso que não é surpresa que o coronavírus tenha sido a pesquisa mais popular em todo o mundo este ano, e obviamente Portugal não foi exceção.

Pesquisámos por “dicas coronavirus” para sabermos como nos prevenir, preocupámo-nos com o “estado de emergência” e pesquisámos para perceber do que se tratava. De uma hora para a outra, novas palavras entraram no nosso dia a dia, e quisemos saber o seu significado e perguntámos ao Google “o que é lay off” ou “o que é mitigação”.

Ainda assim estivemos sempre atentos às “eleições nos Estados Unidos” e seguimos de perto os protagonistas “Trump” e “Joe Biden”. Por cá, chorámos a morte de um actor bastante conhecido e querido do público português, “Pedro Lima”.

“O que fazer na quarentena” foi uma das questões mais populares no Google em Portugal. Os portugueses aprimoraram os seus conhecimentos de culinária e quiseram saber “como fazer pão”. Para quem teve habilidade para tal, perguntou ao Google “como fazer máscaras” ou “como fazer desinfetante caseiro”.

Onde anda o Cavani?

No futebol, o ano de 2020 foi recheado de surpresas e dilemas nas quatro linhas. Transferências milionárias, vitórias e derrotas moldaram a pesquisa dos portugueses. Assim, o enorme sucesso de “Bruno Fernandes” no Manchester United, tornou-o o líder da tabela dos nomes nacionais mais populares em Portugal na pesquisa Google. “Cavani” e a sua possível transferência para o Benfica foi outro dos interesses dos portugueses e que fez com que o jogador fosse o nome internacional mais popular nas pesquisas no Google.

A nível global, perguntámos muitos porquês: “porquê que se chama COVID-19”, “porquê que existem tantos incêndios”, “porquê que as pessoas estão a aplaudir”. Apesar de tudo o que aconteceu, perguntámos “porquê que as pessoas sonham” — continuámos curiosos e quisemos sempre saber mais. À medida que se aproxima o final de um ano tão tumultuoso, conheça mais listas de tendências do ano em Google.com/2020.

Agora estamos a chegar a 2021. Vacina, imunidade de grupo, e anticorpos poderão ser palavras de recuperação. Contudo, sendo 2020 um ano estranho, único e tão perturbador, olhar para 2021 é ainda uma incógnita. Qual será o trend para o próximo ano?