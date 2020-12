Cada vez mais os utilizadores prestam ainda mais atenção às especificações dos seus smartphones Android. Deixam de comprar em função do preço, o mais baixo, mas escolhem propostas com hardware equilibrado e com RAM e armazenamento elevado.

Claro que ao fim de algum tempo esta informação acaba por ser esquecida, mesmo sendo relevante e igualmente importante. O Android tem, no entanto, uma forma simples e rápida de ter acesso a estes dados. Está tudo bem visível, só tem de saber onde consultar.

Informação importante no Android

Mais do que informações complicadas como a quantidade de RAM ocupada ou onde estão os ficheiros de maior dimensão no armazenamento, há outros dados importantes. O Android tem toda esta informação bem presente e decerto acessível de forma bem simples e rápida.

A forma de ter acesso a estes dados, RAM e armazenamento, é, naturalmente, simples e rápida, bastando saber onde aceder. Está presente numa área pouca acedida, mas a que todos podem conseguir ler e obter a informação que consideram ser necessária.

RAM e armazenamento disponível

Para isso devem abrir as Definições do Android, acedendo para isso ao ícone que bem certamente conhecem deste sistema operativo. Dentro desta opção precisam depois de aceder à última opção presente, chamada Sobre o telefone.

Aí dentro vão ter acesso a todas as informações mais privadas do Android e do hardware presente. Para encontrarem a informação que procuram devem descer até cerca de meio deste painel de informação estará arrumada de forma estática e junto da restante.

Dados estão presentes e acessíveis a todos

Devem descer na lista e encontrar as entradas RAM e Armazenamento do telefone. A informação aí presente é decerto a que querem obter. No caso da segunda, para além da total, têm ainda a informação do armazenamento que está certamente ocupado.

É desta forma simples e rápida que conseguem ter acesso a esta informação essencial. Está tudo presente no Android e igualmente sem a necessidade de recorrer a qualquer app ou outro atalho para conseguir chegar aos dados pretendidos.