Beelink GTR5 – Um poderoso miniPC Gaming com AMD Ryzen9 5900HX

A Beelink está a preparar o lançamento de um miniPC, atualmente em campanha de crowdfunding, equipado com um poderoso processador AMD Ryzen9 5900HX. Este foi considerado no início do ano um dos CPU mais rápido para portáteis.

O Beelink GTR5 deve começar a ser distribuído ainda este ano. Conheça mais alguns pormenores deste computador.

Beelink GTR5 - um pequeno, mas poderoso, computador

A Beelink criou um novo miniPC poderoso, a pensar nos gamers e também naqueles utilizadores que necessitam de um equipamento versátil com capacidade para executar software mais exigente.

O Beelink GTR5 é um computador de pequenas dimensões, com 168 x 120 x 39 mm, podendo facilmente ser transportado e deixando um espaço de escritório ou sala mais harmonioso.

O seu processador é um AMD Ryzen 9 5900HX, que este ano já foi considerado o mais rápido para computadores portáteis e hoje ainda se destaca no top 10 de melhores processadores. A placa gráfica é uma AMD Radeon Graphics. O sistema operativo integrado é o Windows 11.

Nas várias versões disponíveis pode ser adquirido com 16 GB, 32 GB ou 64 GB de RAM, e com SSD de 500 GB ou 1 TB para armazenamento, sendo que o utilizador poderá configurar à medida das suas necessidades. Tem ainda slot para HDD SATA de 2,5".

O Beelink GTR5 ainda disponibiliza ligação Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, Ethernet a 2.5 Gbps (dual-LAN). Destaca-se ainda a inclusão de um sensor de impressões digitais para desbloqueio do computador.

Como outras interfaces de ligação, o computador inclui duas portas USB 2.0 e três USB 3.0, uma DisplayPort, uma HDMI, jack de áudio de 3,5mm, porta USB Tipo-C. Contam-se ainda dois microfones internos.

O Beelink GTR5 está atualmente em crowdfunding na Indiegogo, com os primeiros envios a serem feitos este mês. Saiba mais na página oficial da Beelink.

Beelink GTR5 - Indiegogo