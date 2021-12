Donald Trump diz que a sua nova rede social já reuniu mil milhões de dólares

Ao longo deste ano, Donald Trump foi sendo banido das principais redes sociais. Insatisfeito, criou a sua própria plataforma, e anunciou, agora, que essa já reuniu mil milhões de dólares.

Apesar desse anúncio, não são conhecidos detalhes.

A empresa que Donald Trump criou, e associou a uma rede social própria, anunciou que tem acordos em vigor que resultarão na angariação de mil milhões de dólares.

O ex-presidente dos Estados Unidos da América afirmou, num comunicado de imprensa:

À medida que o nosso balanço se expande, Trump Media & Technology Group estará numa posição mais forte para lutar contra a tirania da Big Tech.

O Trump Media & Technology Group, que será cotado na Nasdaq, planeia lançar uma nova rede social no próximo ano. A plataforma chamar-se-á Truth Social e foi apresentada como um espaço onde os conservadores terão liberdade de expressão, uma vez que não serão moderadas mensagens com base em ideologias políticas.

Recorde-se que Donald Trump acusou, anteriormente, o Twitter e o Facebook de censura e discriminação política. Na altura, criticou as duas plataformas por terem banido as suas contas e, consequentemente, bloqueado a sua voz.

Blog de Donald Trump serviu de teste para a plataforma mais recente

Embora tenha lançado um blog, From The Desk of Donald J. Trump – que inicialmente descreveu como plataforma -, fechou-o pouco tempo depois. De acordo com um dos seus colaboradores, Jason Miller, essa página “era apenas auxiliar dos esforços mais amplos” nos quais estavam a trabalhar, sugerindo a nova rede social, Truth Social.

Mil milhões de dólares enviam uma mensagem importante à Big Tech.

Disse Donald Trump, num comunicado de imprensa.

De acordo com a Reuters, o ex-presidente conseguiu reunir investidores, pela sua marca pessoal e política. Além disso, revelou que a senadora Elizabeth Warren pediu ao presidente da Securities and Exchange Commission (SEC) para investigar este novo negócio, por forma a prevenir potenciais violações de leis.

Para já, ainda não estão disponíveis dados públicos sobre os investidores envolvidos, nem sobre os detalhes financeiros.

