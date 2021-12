Mota elétrica alcança recorde ao atingir 455,737 km/h

Há um novo recorde de velocidade de uma moto elétrica! Muitos se fala no segmento dos veículos elétricos, mas poucos se fala em motos elétricas. Este segmento em específico também tem crescido e até há já alguns recordes batidos.

Recentemente, o antigo piloto italiano, Max Biaggi, alcançou os 455,737 km/h com uma mota elétrica! É um novo recorde.

Max Biaggi foi quatro vezes campeão mundial de 250cc e duas de Superbikes e voltou agora a bater o seu próprio recorde mundial de velocidade numa moto elétrica.

Foi com a Voxan Wattman, que Biaggi conseguiu chegar aos 455,737 km/h, desta vez no Centro Espacial Kennedy. Tudo aconteceu no dia 22 de novembro na categoria “moto elétrica abaixo de 300 kg e parcialmente carenada”. No motociclismo, carenagem é um conjunto de partes desenvolvidas para reduzir os efeitos do impacto do ar com o veículo, fazendo com que ganhe mais performance.

Recordes que Max Biaggi bateu com a Voxan Wattman no Centro Espacial Kennedy

Motos elétricas com menos de 300 kg 1 milha, arranque em movimento, com carenagens: 454 km/h

1 milha, arranque em movimento, sem carenagens: 368 km/h

¼ de milha, arranque em movimento, com carenagens: 293 km/h

¼ de milha, arranque em movimento, sem carenagens: 285 km/h

1 milha, arranque parado, com carenagens: 273 kkm/h

1 milha, arranque parado, sem carenagens: 260 km/h

1 km, arranque parado, com carenagens: 223 km/h

1 km, arranque parado, sem carenagens: 219 km/h

¼ de milha, arranque parado, sem carenagens: 156 km/h

¼ de milha, arranque parado, com carenagens: 149 km/h Motos elétricas com mais de 300 kg 1 km, arranque em movimento, com carenagens: 408 km/h

1 milha, arranque em movimento, com carenagens: 404 km/h

1 milha, arranque em movimento, sem carenagens: 367 km/h

1 km, arranque em movimento, sem carenagens: 364 km/h

1 milha, arranque parado, com carenagens: 255 km/h

1 km, arranque parado, com carenagens: 216 km/h

1 milha, arranque parado, sem carenagens: 216 km/h

¼ de milha, arranque parado, sem carenagens: 153 km/h

¼ de milha, arranque parado, com carenagens: 142 km/h

Algo mais impressionante foi o facto do GPS instalado na moto elétrica Voxan Wattman ter registado uma velocidade máxima instantânea de 470,257 km/h!

