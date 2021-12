Quer comprar um Mac? Calma, veja o que a Apple estará a preparar

Estamos numa altura muito propícia para investir numa máquina nova. Natal, fim de ano e promoções que vão surgindo para incentivar o consumidor. Contudo, se a ideia é comprar um Mac, saiba que a Apple planeia lançar cinco novos Macs em 2022.

Além dessas máquinas, as informações referem também a atualização do MacBook Pro de nível básico. Mas há mais!

Novos Macs para 2022... escolha um!

Segundo informações veiculadas pelo conhecido analista do mercado Apple, Mark Gurman da Bloomberg, a Apple está a trabalhar em cinco novos Macs para lançamento em 2022.

Na última edição do seu boletim informativo "Power On", Gurman disse que espera que a Apple lance cinco novos Macs em 2022, incluindo:

Um iMac de última geração com Apple Silicon, na oferta acima do ‌iMac‌ de 24 polegadas;

Uma renovação significativa do MacBook Air com o chip "M2" e um novo design;

Um Mac mini atualizado;

Uma nova versão do MacBook Pro básico;

Um novo Mac Pro com Apple Silicon.

Rumores que podem ser certezas...

Embora tenha havido um grande número de rumores sobre as atualizações do iMac, MacBook Air, Mac mini e Mac Pro da Apple, a menção de Gurman de um novo MacBook Pro básico destaca-se.

O analista mencionou anteriormente que um MacBook Pro básico de próxima geração seria equipado com o mesmo chip ‌M2‌ que o ‌MacBook Air‌ de próxima geração, apresentando o mesmo número de núcleos de CPU que o chip M1, até 10 núcleos gráficos e desempenho aprimorado. Contudo, é a primeira vez que a máquina é mencionada nestes últimos 6 meses.

A introdução dos mais recentes modelos de MacBook Pro de última geração da Apple, que apresentam ecrãs maiores, eliminou a Touch Bar e adicionou mais portas, parece ter deixado o MacBook Pro básico numa posição estranha na linha de Mac, o que terá já levantado a especulação de que poderia ser descontinuado e substituído por uma versão de ponta do ‌MacBook Air‌.

Contudo, a nova menção de Gurman sugere que um novo MacBook Pro básico ainda está a caminho para 2022.

Como ficam alinhados os Macs depois destas entradas em jogo?

Como sabemos, a Apple não tem por hábitos criar ofertas que se canibalizem. Portanto, pese o facto dos detalhes sobre a nova máquina não serem ainda claros, há, contudo, questões significativas a colocar relacionadas com as novas entradas.

Assim, será interessante perceber como o novo MacBook Pro básico irá ocupar o meio-termo entre o novo ‌M2‌ ‌MacBook Air‌ e o atual MacBook Pro de última geração, e se aspetos como a Touch Bar permanecerão.

Também, as atualizações do ‌iMac‌ de 24 polegadas e do MacBook Pro de última geração estavam visivelmente ausentes da lista de expectativas de Gurman para 2022. Embora estas máquinas tenham sido atualizadas este ano, a sua ausência na lista de Gurman pode adicionar influência à teoria de que a Apple não planeia atualizar os seus Macs Apple Silicon anualmente.

Além do Mac, Gurman mencionou que também espera ver um iPhone SE com 5G, novos auscultadores AirPods Pro e a introdução dos primeiros óculos de realidade virtual e aumentada (realidade mista) da Apple em 2022.

Portanto, 2022 pode ser mais um ano de muita atividade vindo do lado de Cupertino.