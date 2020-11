Max Biaggi alcança recorde de 408 km/h com uma moto elétrica

Há um recorde de uma moto elétrica! Muitos se fala no segmento dos veículos elétricos, mas poucos se fala em motos elétricas. Este segmento em específico também tem crescido e até há já alguns recordes batidos.

Um Italiano de 49 anos conseguiu chegar aos 408 km/h numa moto elétrica.

Moto elétrica chega aos 408 km/h

Max Biaggi foi quatro vezes campeão mundial de 250cc e duas de Superbikes e entrou agora para a história com um recorde mundial de velocidade numa moto elétrica.

No aeródromo francês de Chateauroux, o italiano de 49 anos consegui atingir os 408 km/h de velocidade máxima, tendo fixado um total de nove recordes, entre distâncias de quarto de milha, quilómetro e milha, com partidas paradas e lançadas e moto carenada ou sem carenagem (conjunto de partes desenvolvidas para reduzir os efeitos do choque do ar com o veículo, fazendo com que ganhe em performance, e como parte estética do veículo, além de proteger as partes de entradas de água, sujeiras e insetos).

Além da velocidade de ponta, o outro registo mais importante foi o da velocidade média de 366,94 km/h, superando os 329 km/h que eram o anterior máximo registado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) para motos elétricas de mais de 300 quilos.

Biaggi conseguiu superar o atual máximo de velocidade de uma MotoGP em corrida, que pertencia à Ducati de Andrea Dovizioso, que atingiu os 356,7 km/h no Grande Prémio de Itália de 2019, no Mugello. Este é mais um registo muito interessante para o segmento das motas elétricas.

Montada pelo grupo Venturi, a moto elétrica utilizada por Biaggi tinha montado o motor Mercedes da equipa de Fórmula E. Alinhados com os regulamentos da FIM (Federação International de Motociclismo), a velocidade da Voxan Wattman foi medida numa reta de uma milha (cerca de 1,6 km), em direções opostas, tal como para o recorde de velocidade de automóveis. A velocidade aferida para homologação é a média das duas velocidades máximas registadas nessas duas distâncias.