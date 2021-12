OPPO Find N, há um novo smartphone dobrável a chegar ao mercado

Os smartphones dobráveis estão a chegar a cada vez mais marcas e, não há já dúvidas, de que serão uma das tendências do próximo ano. A OPPO para meados do mês vai ter o seu grande evento anual, onde irá apresentar muitas das tecnologias que irá lançar ao longo de 2021 e lançamento do OPPO Find N é já uma garantia.

No dia 15, será então apresentado o primeiro smartphone dobrável da OPPO e já são conhecidos alguns pormenores.

A OPPO tem vindo a lançar nas suas redes sociais, pequenas pistas dos produtos que serão lançados no evento OPPO INNO DAY que vai começar a 14 de dezembro.

Hoje as novidades andam em torno do seu smartphone dobrável. O primeiro smartphone dobrável da fabricante chinesa será lançado sob o nome Find N. O seu design já pode ser vislumbrado num curto vídeo oficial, mas há mais informações adicionais.

No site da OPPO, há um comunicado onde a empresa apresenta o seu "primeiro smartphone flagship dobrável - um resultado de quatro anos de intensa pesquisa e desenvolvimento e 6 gerações de protótipos. Este dispositivo é a resposta do OPPO para o futuro dos smartphones".

É ainda acrescentado que:

Quer seja um carregamento rápido, altas taxas de atualização, fotografia móvel cobrindo várias distâncias focais ou ligação 5G, o desenvolvimento de smartphones atingiu um limite que requer novas maneiras de pensar e novas abordagens para continuar a inovar.

E foi deste pensamento que começou a ser desenhado o OPPO Find N.

O nome Find N, segundo a fabricante, representa novas possibilidades, estando assim aberto um novo capítulo dos smartphones: "a experiência revolucionária desse novo formato irá inegavelmente sacudir a indústria. O Find N é a solução única do OPPO numa indústria de smartphones cada vez mais homogeneizada".

Mas, afinal, o que terá o OPPO Find N para oferecer?

Apesar desta partilha, ainda não foram divulgados, oficialmente, os pormenores do smartphone dobrável, mas um teste no Geekbench já revela algo mais.

É possível ver que o OPPO Find N virá equipado com um processador Snapdragon 888, ao observar as velocidades de clock listadas pela configuração. Na verdade, era uma especificação quase óbvia. Além disso, terá 12 GB de RAM (podendo haver outras versões com o lançamento). A versão do Android espera-se que seja a 12, ainda que o teste tenha corrido com a versão 11.

O OPPO Find N será lançado a 15 de dezembro e espera-se não venha sozinho. Vamos ficar a acompanhar.