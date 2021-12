Tem aí os seus AirPods? Então veja o que a Apple traz com o novo firmware

Os AirPods são um bom investimento do ponto de vista da qualidade do som, das funcionalidades e da integração num ecossistema muito completo. Contudo, o software dos dispositivos precisa de ser atualizado à medida que as melhorias são desenvolvidas pelas equipas responsáveis.

Portanto, antes do natal e depois de ter lançado os AirPods 3, a Apple decidiu atualizar praticamente todos os seus auscultadores.

AirPods 2, 3, Pro e Max recebem novo firmware

A segunda geração dos AirPods e dos poderosos Max estavam anteriormente a executar a versão de firmware 4A400. Os AirPods Pro tinham anteriormente 4A402 firmware disponível, e os mais recentes modelo 3 estavam a executar firmware versão 4B66.

Dito isto, e porque a Apple continua a não dar qualquer explicação, estimamos que estas atualizações venham corrigir algum bug encontrado, assim como polir a qualidade do som dos auscultadores.

E como posso atualizar?

Bem, seguramente que todos já sabem como chegar à informação sobre o firmware dos vossos auscultadores Apple, mas vamos deixar essa informação de novo:

Pode verificar o firmware dos ‌‌‌AirPods Pro‌‌‌ seguindo estas etapas:

Ligue os seus ‌‌AirPods Pro‌‌ ao seu dispositivo iOS.

Abra a aplicação Definições .

. Toque em Geral .

. Toque em Informações .

. Selecione os AirPods‌‌‌‌‌ . Observe o número em frente a " Versão do firmware ".

.

Agora que já sabe a versão dos seus auscultadores Apple, deverá estar a perguntar-se como poderá executar esta atualização. Bom, não existe uma forma padrão de atualizar o software dos AirPods, mas o firmware é geralmente instalado via OTA enquanto os auscultadores estão ligados a um dispositivo iOS.

Colocar os AirPods na caixa, ligar os auscultadores a uma fonte de energia, e depois emparelhar os AirPods a um iPhone ou iPad deverá forçar a atualização após um curto período.

Esta atualização chega-nos depois do iOS 15.2 RC ter sido já lançado.

Leia também: