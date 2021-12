OPPO mostra câmara retrátil do seu próximo smartphone

No dia 14 de dezembro vai acontecer o OPPO INNO WORLD, será o evento anual da empresa onde serão apresentados alguns planos para o ano que está para chegar e fazer um balanço de 2021. É possível que seja lançado algum smartphone em concreto, mas o destaque mesmo poderá ir para as várias novidades tecnológicas que poderão fazer parte dos lançamentos de 2022.

Para aumentar a curiosidade dos fãs, a OPPO revelou um pequeno vídeo onde revela um smartphone com câmara traseira retrátil.

A Samsung, há uns anos, apresentou o seu Note 9 com câmara principal com abertura variável, o que dava aos utilizadores a possibilidade de captar fotos com maior qualidade, dependendo dos ambientes. Depois chegaram as câmaras periscópio que vieram ajudar a fazer fotografias de objetos mais longe, com capacidades de zoom absolutamente impressionantes.

Agora, a proposta da OPPO é diferente, ainda que não seja inédita no segmento. A Xiaomi, por exemplo, já mostrou algo semelhante há cerca de um ano, num protótipo.

A OPPO, num pequeno vídeo partilhado no Twitter, mostrou então um smartphone, com design comum, a revelar uma câmara que parece ajustar a distância focal. No entanto, não é certo quais serão os objetivos práticos desta câmara.

Esta câmara retrátil poderá revelar a nova era no que respeita aos avanços das câmaras fotográficas para smartphone.

É visível que a câmara retrátil deste vídeo tem um sensor de 1/1,58" com 50mm e uma abertura de f/2.4. Do vídeo ainda é possível concluir que câmara será à prova de água e, mesmo no final, parece haver qualquer tecnologia de deteção de queda que faça com que a câmara recolha rapidamente, para que não fique danificada.

O evento OPPO INNO WORLD vai decorrer no dia 14 de dezembro, mas parece que, até lá, vamos poder ver um pouco de algumas das novidades reservadas para o dia nas suas redes sociais.