Chegada da Samsung ao mercado dos smart rings pode significar uma batalha legal

Sabemos do Galaxy Ring há alguns meses e, tratando-se de um produto novo, num mercado pouco explorado, a curiosidade assola os entusiastas tecnológicos. A Samsung confirmou que entrará no mercado dos anéis inteligentes em agosto, numa estreia que poderá fazer-se acompanhar de uma batalha legal com os tubarões da indústria.

A Oura é um dos tubarões do setor dos anéis inteligentes, assumindo uma posição de liderança, neste segmento. Reunindo um largo catálogo de patentes legais e IP, de acordo com uma publicação recente da Bloomberg Law, a empresa tem um historial de processar outras fabricantes de anéis inteligentes à medida que lançam novos produtos, alegando que estes infringem determinados direitos de propriedade intelectual que ela já detém.

Esta barreira legal imposta pela Oura parece desmotivar as tecnológicas a desenvolver alternativas. De facto, o mercado dos anéis inteligentes não é abundante.

Acreditando ter capacidade para um smart ring competitivo, a Samsung está prestes a disponibilizar o seu Galaxy Ring, prevendo-se este lançamento para agosto, nos Estados Unidos, segundo um processo que refere que a produção do anel deverá começar em meados de junho.

A informação partilhada pela Bloomberg Law, citada pelo 9To5Google, indica que a Samsung está a procurar aconselhamento jurídico junto do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, na Califórnia, por forma a preparar-se para possíveis processos judiciais da Oura relativos ao Galaxy Ring, ainda antes do lançamento.

Esta iniciativa da Samsung destina-se a garantir que o Galaxy Ring não infringe as patentes da Oura, descartando, à priori, possíveis processos intentados pela gigante dos anéis inteligentes.

No total, parece haver cinco patentes distintas que podem ser um problema, uma vez que são todas comuns à composição de um anel inteligente genérico. De entre elas, destacam-se elementos relacionados a monitorizadores de atividade física, uma capacidade relevante para muitos utilizadores.