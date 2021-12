Alder Lake: enorme lista de jogos incompatíveis foi agora reduzida a apenas 3 títulos

A longa espera pela nova linha de processadores Alder Lake da 12ª geração da Intel terminou, e a marca já apresentou os seus mais recentes chips no final do mês de outubro. No entanto, estes CPUs condicionaram a funcionalidade de alguns jogos com DRM que, assim, se tornaram incompatíveis com os chips de processamento.

Mas há agora boas notícias pois aquela que era uma longa lista de jogos com DRM incompatíveis com os processadores Alder Lake, foi agora reduzida para apenas 3 títulos.

Há agora apenas 3 jogos com DRM incompatíveis com os Alder Lake

Para quem não sabe, DRM (Digital Rights Management) é uma proteção da empresa austríaca Denuvo Software Solutions GmbH. Alguns jogos trazem esta proteção que, no fundo, se trata de uma tecnologia anti-fraude. No caso dos processadores Alder Lake, a DRM poderá apresentar alguns problemas de compatibilidade.

Se bem se lembram, a lista revelada pela Intel de jogos com DRM incompatíveis com os novos processadores Alder Lake de 12ª geração era bem extensa. Eram dezenas de títulos que poderiam não conseguir ser executados com os CPUs ou que poderiam apresentar algum género de problemas que pudesse condicionar a sua funcionalidade e experiência de jogo.

De acordo com as explicações, esta incompatibilidade acontece com os processadores Alder Lake devido aos núcleos de eficiência. Ou seja, os jogos podem reconhecê-los como um outro sistema, o que resulta em bloqueios e o jogo nem abre.

Assim, algumas empresas, como a Gigabyte, lançaram uma interessante correção onde, basicamente, desativam os núcleos de eficiência, os designados E-Core. Como resultado, assim como também por parte do esforço do trabalho entre a Intel e a Denuvo, a lista com mais de 90 jogos incompatíveis com os CPUs Alder Lake, está agora reduzida a apenas 3 títulos:

Assassin's Creed: Valhalla

Fernbus Simulator

Madden 22

Resta saber se, no caso destes três jogos, haverá alterações que os tornem compatíveis com os novos processadores Intel, ou não.