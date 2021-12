Mitologia grega regressa com Achilles: Legends Untold

Em desenvolvimento pelos estúdios Dark Point Games, Achilles: Legends Untold é um jogo que traz de regresso a mitologia grega à ribalta.

Trata-se de um RPG de ação baseado no famoso herói grego e que, apesar de ainda faltar um pouco para o seu lançamento, já promete bastante.

Os estúdios polacos Dark Point Games, encontram-se a trabalhar em Achilles: Legends Untold, um título de ação que marca o regresso do herói grego que ficou mais conhecido pelo seu calcanhar.

Trata-se de um RPG de ação que apresenta uma perspetiva isométrica, onde controlamos o nosso herói num jogo cuja jogabilidade bebe forte inspiração em jogos "old school" hack'n slash e em títulos souls-like.

Os jogadores terão de usar a força e poder de Aquiles para ultrapassar os vários desafios e criaturas colocadas no seu caminho, retiradas da mitologia grega (da obra Ilíada de Homero).

No seguimento da história da Ilíada, a famosa obra de Homero sobre a mitologia grega, Aquiles vê-se no meio do conflito entre Hades e Ares e em Legends Untold, o jogador vai verificar toda a riqueza deste universo mitológico.

Na sua demanda para terminar o conflito entre o Reino de Zeus e o Reino de Hades, Aquiles vai-se deparar com inúmeros desafios e diversas criaturas para derrotar, passando por alguns dos mais icónicos locais, como, por exemplo, Troia.

Nesta nova história, baseada na rica mitologia grega, o jogador (sozinho em coop) terá de lutar contra várias das criaturas mitológicas desse rico universo, assim como também, contra alguns Deuses que se colocam no caminho de Aquiles.

A recolha de recursos será extremamente importante, pois será com eles que se poderão criar artefactos poderosos que aumentarão o poder de Aquiles e o irão ajudar na sua demanda.

Segundo o que já se sabe de Achilles: Legends Untold, o jogo terá uma forte componente de RPG, onde a exploração e gestão de recursos será um prato importante.

Cada item encontrado, nos mais diversos cantos do mundo grego que vamos percorrer, será importante na nossa aventura e a sua gestão adequada permitirá, tornar Aquiles mais forte para os desafios que se aproximam. Armas ou artefactos mágicos poderão ser forjadas por Hephaistos, com recurso a esses items descobertos. À medida que o jogo evolui, também Aquiles vai evoluindo...

Para quem preferir jogar com amigos, Achilles: Legends Untold terá um sistema cooperativo que assenta na criação de dungeons de forma dinâmica.

Sistema GAIA

Segundo os estúdios Dark Point Games, o combate em Achilles: Legends Untold será um dos pontos fortes do jogo. Para tal, foi desenvolvido um sistema a que os estúdios deram o nome de GAIA, que irá ajudar a reproduzir comportamentos dos nossos adversários extremamente credíveis e lógicos.

De acordo com o sistema GAIA, os inimigos terão comportamentos mais realistas e, em muitos casos, imprevisíveis, aumentando assim a dose de exigência ao jogador. As criaturas que iremos defrontar irão adaptar-se ao jogador o que tornará os combates ainda mais imersivos e exigentes.

Em vez de dominar e antecipar os ataques e movimentos de cada inimigo, isto fará com que os jogadores tenham de lutar com base no momento.

As criaturas (e outros adversários) que vamos encontrar em combate, terão desta forma, um comportamento muito mais diversificado e difícil de prever e, ainda segundo o que se sabe, vão também saber trabalhar em equipa para nos derrotar.

Achilles: Legends Untold será lançado em 2022 para PC.