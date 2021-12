Huawei terá já pronto um poderoso SoC Kirin 9006C de 5nm para portáteis

Como bem sabemos, a Huawei foi completamente 'castrada' no que respeita aos seus negócios e parcerias com empresas relacionadas com os Estados Unidos da América.

No entanto, de acordo com os mais recentes rumores, a empresa chinesa terá já pronto um poderoso SoC para computadores portáteis contruído num processo de 5nm. Para já, o nome do processador é uma das poucas informações reveladas, sendo que se designará Kirin 9006C.

Kirin 9006C será o novo SoC de 5nm da Huawei para portáteis

As mais recentes informações vindas de fontes ligadas à indústria da China, revelaram agora que a Huawei terá já pronto o seu novo SoC Kirin 9006C. Trata-se de um novo processador para computadores portáteis construído num processo de fabrico de 5nm.

No entanto esta é uma característica curiosa, uma vez que, atualmente, as únicas fabricantes conhecidas por já produzirem na litografia de 5 nanómetros são a taiwanesa TSMC e a sul-coreana Samsung. Contudo, ambas estão barradas de fabricar equipamentos para a Huawei devido às pesadas restrições e bloqueios por parte dos EUA. Portanto, caso este SoC se confirme e seja lançado, será interessante saber por qual fundição foi produzido.

Segundo os detalhes revelados, este SoC contará com uma configuração de 8 núcleos, sendo que o mais rápido, designado Prime, poderá atingir uma frequência de 3.13 GHz.

As informações ainda são escassas e sabe-se apenas que o primeiro computador a receber este chip será o Huawei Dyna L420. Este portátil vai ter um ecrã IPS de 14 polegadas com resolução Quad HD de 2160 x 1440 pixéis. Contará ainda com 8 GB de memória RAM LPDDR5 e 256 GB / 512 GB de armazenamento interno UFS 3.1. Terá ainda suporte a WiFi 802.11ax / WiFi 6 com conectividade Bluetooth 5.2, conector Ethernet, USB-C, USB 3.2, saída HDMI e uma bateria de 56 WHr (Watt Hour) com carregamento rápido de 65W.

Para além da fabricante do chip de 5nm, será também curioso perceber qual o sistema operativo deste possível portátil. Isto porque também o sistema Windows está barrado para uso nos equipamentos da chinesa Huawei.