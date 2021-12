ANACOM já aprovou as licenças da MEO para a rede 5G

A ANACOM aprovou o projeto de decisão relativo à emissão do título dos direitos de utilização de frequências atribuído à MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia (MEO), mais uma das empresas vencedoras no Leilão 5G.

Esta decisão foi adotada na sequência do pagamento efetuado pela empresa dos valores devidos pelo espectro ganho no referido Leilão, em conformidade com o que determina o Regulamento do Leilão.

A ANACOM aprovou esta terça-feira o projeto relativo à emissão dos direitos de utilização de frequências (DUF) da operadora MEO.

Segundo a ANACOM, "o referido projeto de decisão foi submetido ao procedimento de audiência prévia da MEO por um período máximo de 10 dias, findo o qual será analisada a respetiva pronúncia e será preparada a decisão final sobre o título correspondente, o qual será publicado no sítio desta Autoridade".

De referir que a todas as outras operadoras já têm licença para o 5G e a NOS e a Vodafone já oferecem serviço aos seus clientes.

Quais as frequências 5G atribuídas à MEO?

À MEO os DUF correspondentes a: 2 x 5 MHz na faixa de frequências dos 700 MHz), sendo consignadas para o efeito as frequências 703-708 MHz / 758-763 MHz; 2 x 2 MHz na faixa de frequências dos 900 MHz nas frequências a consignar ao abrigo do disposto no artigo 39.º do Regulamento do Leilão 90 MHz na faixa de frequências dos 3,6 GHz, sendo consignadas para o efeito as frequências 3710-3800 MHz.

O leilão da rede 5G já terminou! Depois de 200 dias, a fase de licitação principal chegou finalmente ao fim. O montante total atingido ascende a 566,802 milhões de euros e os 58 lotes em disputa foram atribuídos a seis operadores: Nos, Meo, Vodafone, Nowo, Dense Air e Dixarobil.

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados.

