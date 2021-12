Cada vez mais atentos, os consumidores já de habituaram a existir de marca como a Apple o máximo dos seus produtos. Assim, não é anormal surgirem processos em tribunal que procuram compensar falhas e problemas que vão surgindo nos equipamentos.

O mais recente é dirigido ao Apple Watch e à sua criadora, por falhas recorrentes neste smartwatch em especial nas baterias. Ao incharem levam a que o ecrã descole e isso representa uma ameaça aos utilizadores.

A Apple volta a ser levada a tribunal

Apesar de não ser um problema generalizado, quase todas as versões do Apple Watch têm problemas de bateria. Estas acabam por inchar e de imediato o ecrã deste smartwatch é descolado e em muitos casos deixa de funcionar.

Esta é agora o fundamento que um grupo de utilizadores está a usar para levar a Apple a tribunal. Alegam que ao ter este comportamento, o ecrã do Apple Watch cria uma situação de perigo que pode ferir os utilizadores. Há neste processo casos concretos destes ferimentos.

Ecrã do Apple Watch perigoso para utilizadores

Há ainda uma informação adicional apresentada por este grupo de utilizadores. Alegam que a construção do Apple Watch foi feita de forma a que a bateria ficasse colada ao ecrã e que não foi todo em conta qualquer espaço para o inchar das baterias.

Este processo, mesmo criado por um grupo de utilizadores do Apple Watch, quer que a gigante de Cupertino seja responsabilizada perante todos os que têm um smartwatch destes. Engloba todos os modelos lançados, com exceção do novo Apple Watch 7.

Mais um processo sobre as baterias deste smartwatch

Na verdade, este não é um tema novo nos tribunais. Já em 2019 existiu uma tentativa de levar a Apple a tribunal por problemas nas baterias do seu smartwatch. Na altura o juiz acabou por decidir que estes problemas não eram imputáveis à Apple e o processo acabou por ser abandonado.

O novo processo foi apresentado no Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia, mas ainda não tem data para ser julgado. Os quatro clientes iniciais anexaram na documentação e várias fotos do Apple Watch com o ecrã partido, incluindo uma imagem de um corte profundo que o smartwatch fez no braço de um cliente.