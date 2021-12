Prepare-se! Preços dos combustíveis com forte subida amanhã…

O preço dos combustíveis vão voltar a subir já a partir de amanhã. Desde o início de novembro que os preços não sabiam, e agora a subida será significativa.

Saiba quanto vai subir o gasóleo e a gasolina.

Combustíveis: Gasolina vai subir 2 cêntimos e gasóleo 3 cêntimos

Os preços dos combustíveis sobem já a partir de amanhã, pela primeira vez desde o início de novembro. De acordo com as informações, a gasolina e o gasóleo vão subir cerca de dois e três cêntimos por litro, respetivamente.

Relativamente ao gasóleo simples, o preço por litro vai passar para os 1,53 euros, segundo os cálculos do Negócios. Já a gasolina simples 95 aumenta cerca de dois cêntimos, para os 1,68 euros por litro.

Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, no entanto, recorde-se que o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Esta subida ocorre numa semana em que o petróleo segue o maior 'rally' semanal registado desde agosto. Desde o início do ano, o gasóleo já aumentou 21%, estando, até à data, com um preço médio anual de 1,42 euros por litro. Relativamente à gasolina, o preço subiu 19%, com uma média anual de 1,61 euros por litro.

Os novos preços têm em conta as variações do preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Através do portal Preço dos combustíveis online é possível saber o preço atual nos diversos postos de combustível. O utilizador pode filtrar por combustível, marca, tipo de posto, distrito e município.

Carregando no posto de combustível que se pretender, é também possível saber a data/hora da última atualização dos preços. Pode saber mais aqui.