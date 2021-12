Nvidia GeForce RTX 3050 e RTX 3090 Ti podem chegar já a 27 de janeiro

Se por um lado o rumor da chegada da Nvidia GeForce RTx 2060 de 12 GB se tornou realidade, surgem agora novas informações acerca de outras placas gráficas da empresa que podem estar prestes a chegar.

De acordo com informações vindas de fontes da indústria, as novas GPUs GeForce RTX 3050 e RTX 3090 Ti podem ser anunciadas já no dia 4 de janeiro e lançadas a 27 do mesmo mês.

GeForce RTX 3050 e RTX 3090 Ti serão anunciadas a 4 de janeiro, diz rumor

Recentemente foram lançadas as novas placas gráficas GeForce RTX 2060 de 12 GB sem a versão Founders Edition. Mas chegaram agora ao site VideoCardz novas informações sobre as próximas GPUs GeForce RTx 3050 e GeForce RTX 3090 Ti da Nvidia.

De acordo com o que foi revelado, parece que a fabricante norte-americana irá anunciar oficialmente estes dois chips gráficos no dia 4 de janeiro, durante a CES 2022, lançando-os depois no dia 27 desse mesmo mês. Para além destes dois modelos há ainda detalhes sobre a GeForce RTX 3070 Ti de 16 GB que deverá chegar um pouco mais cedo, a 11 de janeiro.

Estas novas GPUs vão chegar numa fase em que a escassez de chips está em alta, o que promove a falta de unidades nas lojas e o aumento de preço dos exemplares que ainda existem.

O leaker "hongxing2020" já havia acertado outras previsões, como a data do lançamento da RTX 2060 de 12 GB. E agora referiu também que a RTX 3050 vai ser lançada a 27 do próximo mês, informação que vai ao encontro da recebida pelo VideoCardz.

Sobre os pormenores técnicos, estima-se que a RTX 3070 Ti de 16 GB tenha os mesmos 6144 núcleos CUDA da versão de 8 GB. Por sua vez alguns rumores indicam que este modelo terá o dobro da capacidade de memória.

Já acerca da RTX 3050 há informação de que terá 8 GB de memória VRAM. Quanto à RTX 3090 Ti é possível que traga mais núcleos CUDA (10752) do que a versão básica não Ti (10496).

Caso estes detalhes se confirmem, então certamente que teremos mais informações em breve sobre estas novas placas gráficas, até que a Nvidia as disponibilize, finalmente, ao consumidor.

