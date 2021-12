Chegaram as Nvidia GeForce RTX 2060 de 12 GB com preços entre 569 e 699 euros

Depois de vários rumores, finalmente a Nvidia lançou no mercado as suas novas placas gráficas GeForce RTX 2060 de 12 GB. E como já aqui havíamos referido, estas GPUs chegam às prateleiras apenas nas versões personalizadas, sem o modelo Founders Edition.

O design acaba por ser semelhante ao do modelo original e apenas o hardware e o preço trazem algumas surpresas. De acordo com as informações, estas novas placas gráficas da empresa norte-americana estão disponíveis para venda com preços a rondar os 569 e os 699 euros.

Nvidia GeForce RTX 2060 de 12 GB chega até 699 euros

Tal como já era esperado, chegaram finalmente as novas placas gráficas Nvidia GeForce RTX 2060 de 12 GB. Sem a versão Founder Edition, as GPUs chegam apenas nos modelos personalizados pelas marcas parceiras. Mas a aparência não difere muito do modelo original.

A nova placa gráfica conta então com o chip gráfico TU106 de 12 nm e traz consigo 2176 núcleos CUDA, os mesmos da GeForce RTX 2060 SUPER, mas com uma frequência base de 1470 MHz e Turbo de 1650 MHz.

Conta com 12 GB de memória GDDR6 com uma velocidade de 14 Gbps e uma interface de memória de 192 bits com largura de banda de 336 GB/s, a mesma do modelo original da RTX 2060 de 6 GB e muito longe dos 448 GB/s da RTX 2060 SUPER de 8 GB.

Tal como mostram várias lojas, o modelo MSI GeForce RTX 2060 Ventus de 12 GB pode custar valores entre os 568 e os 699 euros. E possivelmente que haverá muitos compradoras, até porque esta parece ser também uma ótima opção para a mineração de criptomoedas.

Estas gráficas oferecem uma taxa de hash de 31,65 MH/s para Ethereum, com um consumo de energia de 83,44W. Estes valores tornam esta GPU bem mais poderosa, eficiente e económica para esta atividade do que uma Nvidia GeForce RTX 3060, que oferece uma taxa de hash de 22,17 MH/s ou uma AMD Radeon RX 6600 XT com 28,75 MH/s.