Razer lança o Phone Cooler Chroma, um dissipador de calor RGB para smartphones

Talvez já tenha passado pela experiência de estar entretido no seu smartphone e verificar que o mesmo está mais quente do que o normal. Esta situação acontece sobretudo se se tratar de um jogador que usa o telefone para esta atividade. Portanto se o seu smartphone aquece mais do que que seria esperado, a Razer tem agora uma solução bastante interessante.

A empresa norte-americana lançou o seu Phone Cooler Chroma, um dissipador de calor RGB para arrefecer o smartphone com muito estilo. Vamos conhecer melhor este equipamento.

Razer Phone Cooler Chroma

A Razer apresentou mais um gadget bastante interessante para juntar ao seu catálogo de equipamentos dedicados em especial ao segmento dos videojogos.

Trata-se do Phone Cooler Chroma e é um dissipador de calor para colocar no smartphone. Este produto surge a pensar nos telefones que, devido a diversas circunstâncias, com destaque para a atividade de jogo ou aplicações mais pesadas, aquecem em demasia.

Desta forma, o gadget é colocado na parte traseira do smartphone a ajuda assim no arrefecimento da temperatura do mesmo, sendo bastante simples e fácil de usar.

O Phone Cooler Chroma pode ser usado em vários modelos de telefones, sendo que tem suporte para o MagSafe das linhas do iPhone 12 e iPhone 13. Nestes casos, o equipamento é conectado magneticamente aos telefones da Apple.

Esta novidade da Razer conta com uma avançada tecnologia de arrefecimento com placa de Peltier. Desta forma, o gadget traz uma ventoinha silenciosa de 7 hélices que atua para diminuir o calor do telefone enquanto executa jogos ou apps mais exigentes.

Tal como o nome indica, este Phone Cooler Chroma conta também com o sistema RGB da Razer. Para isso, traz consigo 12 LEDs RGB personalizáveis onde o utilizador pode depois combinar as cores que mais gosta.

Além disso, o produto traz ainda um cabo USB tipo C de 1,5 metros de comprimento o que, de acordo com a marca, permite que o utilizador tenha mais liberdade para usar o equipamento durante os jogos.

Segundo a página oficial do produto, o Phone Cooler Chroma está para já disponível na loja online da Razer nos EUA por 59,99 dólares.