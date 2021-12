Samsung Galaxy S21 FE – as especificações completas já são conhecidas

A Samsung vai mesmo lançar um Galaxy S21 FE. O smartphone da edição especial de fãs deveria ter sido lançado no terceiro trimestre do ano, no entanto, sem quaisquer explicações, tal não aconteceu. Terá sido estratégia, ajuste de calendário face à escassez de chips...

Ainda que só em volta de rumores, é quase certo que o smartphone venha a ser lançado em janeiro e colocado à venda logo depois do anúncio. A fortalecer estes rumores surgem agora as especificações completas.

O arrancar do ano trará ao mercado, se tudo correr como previsto, o Samsung Galaxy S21 FE. Não é ainda conhecido um preço, mas, o SamMobile, já avançou com as especificações completas que este modelo trará.

Na verdade, não são grandes as surpresas. Há que referir que estes smartphones são uma versão mais acessível dos seus topos de gama, onde são ajustados alguns pormenores para que fiquem mais baratos, sem comprometer o desempenho.

Samsung Galaxy S21 FE - as especificações completas

Assim, o Galaxy S21 FE virá equipado com o processador Snapdragon 888 ou então com o Exynos 2100, dependendo do mercado. Quanto ao ecrã que terá 6,4polegadas existem evoluções muito interessantes face ao modelo S20 FE.

Em primeiro lugar, terá proteção Gorilla Glass Victus, depois terá uma taxa de atualização máxima de 120 Hz. Terá ainda tecnologia Dynamic AMOLED 2X e resolução FullHD+. Em termos de construção destaca-se ainda o facto de ser resistente a água e poeiras, com certificado IP68.

Existirão duas opções de RAM (6 GB ou 8 GB) e duas de armazenamento interno (128 GB e 256 GB). A bateria terá capacidade de 4500 mAh e uma potência de carregamento máxima de 25W, sendo que também permitirá carregamento sem fios até 15W.

Este será já um smartphone com Android 12 de fábrica. A câmara principal será de 12 MP na traseira, auxiliada por uma grande angular também de 12 MP e por uma telefoto de 8 MP, com zoom ótico 3x. A câmara frontal será de 32 MP.

O Samsung Galaxy S21 FE será umas das suas primeiras compras em 2022?