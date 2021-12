Sarco: Máquina para suicídio assistido já é legal na Suíça

O termo morte é usado em vários sentidos. Metaforicamente, morte pode significar o fim, o desaparecimento. O conceito de morte pode ser encarado do ponto de vista religioso ou filosófico, contudo, os critérios de morte são indicadores biológicos da irreversibilidade de um processo, pelos meios atualmente conhecidos.

Mas há também quem queira morrer! A Suíça aprovou recentemente o uso de uma máquina, impressa em 3D, para suicídio assistido.

Sombrio e terrível para muitos, uma benção para outros que sofrem em vida. De acordo com notícias recentes, a Suíça aprovou legalmente uma cápsula para suicídio assistido. O equipamento tem o formato de um caixão portátil e pode ser transportado para o local onde a pessoa pretende acabar com a própria vida.

Designada de Sarco Suicide Pod, a cápsula precisa apenas de 30 segundos para acabar com a vida de uma pessoa, após acionada. Este equipamento é, no entanto, direcionado para pessoas com doenças terminais ou quadros irreversíveis.

De referir que em 2020, cerca de 1.300 pessoas morreram por suicídio assistido na Suíça. Esta prática também é legal na Holanda, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Canadá.

Mas como funciona a máquina Sarco Suicide Pod?

Depois da pessoa se colocar dentro da máquina, esta terá de responder a um conjunto de perguntas gravadas. Se tudo estiver OK, e pretender avançar com o processo, terá de acionar um botão que inicia o processo de libertação de nitrogénio que rapidamente fará esgotar todo o oxigénio no interior do dispositivo. "É algo como afogamento seco", onde o corpo sofre de hipóxia (diminuição da concentração de oxigénio no sangue ou nos tecidos) sem efeitos de stress ou a dor de ser afogado.

O Sarco foi revelado no final de 2017 e ganhou destaque na Feira Funerária de Amesterdão. Como resultado, o dispositivo provocou todo o tipo de comentários e reações.