E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, noticiámos a chegada dos Huawei FreeBuds 5, do smartphone Xiaomi 13 Ultra, da Smart Band 8, de vários avanços na ciência, e muito mais. Também apagámos as 18 velas ao Pplware!

Em 18 anos muita coisa mudou. Os desafios cresceram e, fruto de eventos marcantes, como, por exemplo, uma crise financeira, uma pandemia e uma guerra na Europa, interesse das pessoas foi moldado, tal como a sua capacidade crítica e até a forma como encaram hoje a vida. A tecnologia, a ciência e a inovação são conceitos transversais a tudo isso e estivemos com a informação presente nesses e em todos os outros momentos.

Neste décimo oitavo aniversário estamos todos de parabéns, leitores, parceiros, amigos e staff. Venham mais uns tantos!

Portugal tem apresentado várias soluções muito interessantes e importantes para a área da saúde. De acordo com as informações mais recentes, investigadores do Instituto de Investigação e Inovação da Universidade do Porto (i3S) vão criar "próteses inteligentes" capazes de enviar alertas e prevenir acidentes cardiovasculares.

O novo Cubot P80 era já uma certeza para este mês de abril, e eis que já está disponível para compra. Trata-se de um modelo de entrada de gama da Cubot com câmara de 48 MP, com um preço abaixo dos 150 €.

A Huawei tem apostado de forma única na sua componente de áudio, mostrando-se como uma das mais importantes marcas neste campo. Com novidades constantes, traz agora para Portugal os novos Huawei FreeBuds 5, que aliam uma grande qualidade de som a um design irreverente.

A Volkswagen continua a sua senda de entrar de forma triunfal no mercado dos carros elétricos. A marca já tem propostas que conseguem competir com a concorrência direta e agora revelou mais um. Falamos do Volkswagen ID.7 que garante 700 quilómetros de autonomia e que assim pode combater o Model S da Tesla.

A Xiaomi acabou de anunciar o seu novo Xiaomi 13 Ultra que integra a série de câmaras M da Leica. A Xiaomi fala em "Excelência Sem Limites". Venha conhecer esta nova peça da tecnologia.

A Polestar havia deixado um teaser sobre o seu novo elétrico. O Polestar 4 foi agora apresentado e traz a chancela de um SUV coupé de desempenho elétrico. Este passa assim a ser o segundo SUV da oferta Polestar. As imagens do carro dão ainda mais pormenor.

Recorrendo à tecnologia de impressão 3D, a NASA recriou Marte na Terra. O habitat que servirá a simulação do ambiente marciano vai alojar quatro voluntários, durante 12 meses, e permitirá estudar os desafios da verdadeira missão.

O dia de hoje foi rico em novidades da Xiaomi, com a chegada de muitos equipamentos que vão certamente agradar aos utilizadores. Se já tínhamos visto o novo Xiaomi 13 Ultra, é agora hora de conhecer mais novidades da marca. Falamos da Xiaomi Smart Band 8, o Xiaomi Pad 6 e muitas mais novidades da marca.

Para quem procura um tablet acessível, o novo Oscal Pad13 surge como uma opção a considerar. É uma ferramenta ideal para ter em casa como complemento à tecnologia já existente, ideal para levar para qualquer lado para ver filmes ou séries, para ter os jogos para os mais novos, e com os periféricos certos poderá ser uma excelente opção para levar para a sala de aula. Está disponível por cerca de 180€.

Um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra (FCTUC) previu computacionalmente 150 mil novos materiais cristalinos passíveis de serem sintetizados e, posteriormente, estudados para utilização em aplicações tecnológicas.

E se as baterias deixassem de ser necessárias e outros métodos existissem para gerar eletricidade para alimentar os dispositivos? Esta é a abordagem deste revolucionário produto. Energia gerada continuamente, de dia e de noite, poderá ser uma realidade, brevemente!

Estamos na era das "smartcoisas". Smartphones, smartcars, smartwatches, smartTVs e até smartguns. Isso, armas inteligentes que já sabem "quem é o dono" e que só a ele obedecem. Para isso trazem tecnologia. Leitor de impressões digitais e reconhecimento facial. Os vídeos de promoção do produto mostram-na como sendo uma peça de decoração da sala de estar. Sim, nos EUA já está à venda!