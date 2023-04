O Autopilot da Tesla é uma das mais problemáticas funcionalidades dos carros da marca. Este sistema de apoio à condução tem estado presente em muitos acidentes com estes veículos e muitos acusam de não estar pronto. Agora, e num tribunal, o Autopilot e a Tesla foram ilibados num processo por acidente grave.

Tesla e Autopilot ilibados em processo por acidente grave

A Tesla ganhou recentemente um processo que tentava culpar o software de assistência ao condutor Autopilot da empresa por um acidente em 2019. Os jurados deste caso concluíram que o software não teve qualquer culpa num acidente em que o carro entrou em um canteiro central numa rua de Los Angeles.

Durante o acidente que envolveu o carro elétrico da Tesla o Autopilot estava ativo e a condutora alegava que esta foi a causa deste acidente. Ainda assim, e depois de apresentadas as provas, O júri concedeu à condutora Justine Hsu, que processou a Tesla em 2020, nenhum dano.

O acidente com um Model S deixou a motorista com um maxilar fraturado, dentes partidos e danos nos nervos. Justine Hsu processou a Tesla em 2020. A condutora procurava mais de 3 milhões de dólares em danos, alegando defeitos no software e no design dos airbags da Tesla.

Provado em tribunal a ausência de culpa do carro elétrico

A Tesla negou toda a responsabilidade pelo acidente ocorrido. Argumentou que Hsu usou o piloto automático numa rua da cidade, uma prática contra a qual a empresa adverte no manual do utilizador do software. O júri não concedeu danos a Hsu e disse que a empresa não deixou de divulgar intencionalmente fatos sobre o Autopilot.

Acredita-se que este julgamento seja o primeiro sobre o piloto automático e pode ser um caso importante se a Tesla enfrentar futuros processos judiciais sobre a tecnologia. Embora seja relatado que o resultado do julgamento "não é juridicamente vinculativo em outros casos", espera-se que ajude os advogados que lidam com futuros incidentes com esta tecnologia.

Mesmo com todos os problemas legais em mãos, e que envolve investigações da NHTSA, a Tesla continua a desenvolver o Autopilot. Quer tornar este sistema totalmente autónomo e que se torne a referência na indústria automóvel.