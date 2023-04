A Huawei tem apostado de forma única na sua componente de áudio, mostrando-se como uma das mais importantes marcas neste campo. Com novidades constantes, traz agora para Portugal os novos Huawei FreeBuds 5, que aliam uma grande qualidade de som a um design irreverente.

A Huawei acaba de anunciar a chegada dos Huawei FreeBuds 5, os earbuds com tecnologia True Wireless Stereo (TWS) open-fit, desenvolvidos a pensar nos utilizadores mais jovens. As curvas delicadas, o som de alta qualidade, a bateria de longa duração e a conectividade de áudio inteligente fazem desta novidade o acessório perfeito para os utilizadores que procuram dispositivos práticos e trendy.

Os earbuds estão disponíveis a partir de hoje na loja online da Huawei com um PVPR de 169,99€.

Design elegante pensado para o máximo conforto

O desenho futurista em forma de gota é o resultado de milhares de simulações ergonómicas e centenas de otimizações. Asseguram que as curvas dos auriculares se ajustam aos contornos dos ouvidos, proporcionando uma maior área de contacto, o que reduz a pressão e resulta numa experiência de utilização mais confortável. A haste em forma de arco assegura que a pressão é distribuída uniformemente quando um auricular é tocado, para que as interações sejam rápidas e sem esforço.

Os Huawei FreeBuds 5 apresentam ainda um desempenho acústico robusto, visto que cada componente funciona de forma independente – speaker, módulo de bateria e placa de circuito de controlo.

Disponíveis em três cores: Cerâmica Branca, Gelo Prateado e Laranja Coral, impressionam também pela sua caixa de carregamento, com acabamento acetinado, superfície texturada e suave mecanismo de abertura.

Som de alta qualidade para uma experiência única

A qualidade do áudio é o fator que mais se destaca nos Huawei FreeBuds 5. Equipados com um driver dinâmico ultra-magnético e tecnologia bass turbo, produzem tons graves que descem até aos 16 Hz. Graças aos ímanes de circuito duplo, a resposta de frequência é 50% mais elevada do que a dos Huawei FreeBuds 4.

Por sua vez, o equalizador de áudio triplo adaptativo otimiza a qualidade de som em tempo real, conseguindo eliminar discrepâncias inerentes à forma dos canais auditivos, ao estado de desgaste e ao nível de volume. Desta forma, proporciona uma qualidade de som consistente e impecável.

Os Huawei FreeBuds 5 suportam os codecs L2HC e LDAC, e estão certificados com Hi-Res Audio Wireless.

Tecnologia ANC open-fit que permite um maior conforto

O novo dispositivo suporta o cancelamento de ruído híbrido de microfone triplo. Com tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC) inteligente, é capaz de identificar o ruído ambiente e ajustar o modo de cancelamento de ruído em tempo real.

A matriz de três microfones dos auriculares funciona em conjunto com um algoritmo de rede neutra profunda (DNN) para cancelar o ruído durante as chamadas. Assim, o utilizador é ouvido de forma clara, quer esteja num ambiente calmo ou movimentado.

Relativamente ao software, os auriculares possuem uma variedade de serviços, atalhos e interações alimentadas pelo EMUI13 e pela aplicação AI Life.

Carregamento rápido e maior duração da bateria

A bateria é uma das caraterísticas mais importantes de um dispositivo de áudio. A pensar nessa questão, os Huawei FreeBuds 5 estão equipados com uma bateria de longa duração, possibilitando até 30 horas de utilização com uma carga completa. Uma das funcionalidades mais inovadoras é o carregamento rápido, apenas cinco minutos proporcionam uma utilização de duas horas, o que representa uma taxa de carregamento 200% mais rápida do que a geração anterior (Huawei FreeBuds 4).

Compatibilidade com outros dispositivos

Através de um mecanismo de emparelhamento fácil, os Huawei FreeBuds 5 permitem aos utilizadores experimentar a grande qualidade de som em qualquer dispositivo que utilize Bluetooth, independentemente do sistema que suporta.

Os utilizadores Android podem instalar a aplicação AI Life, a partir da aplicação da Huawei AppGallery, e ter acesso a controlos personalizados para uma experiência mais interativa. Da mesma forma, os utilizadores iOS podem beneficiar de todas as funções inteligentes dos Huawei FreeBuds 5, através do emparelhamento direto do dispositivo com um smartphone iOS.

HUAWEI FREEBUDS 5: informação adicional

Cores: branco, prateado e laranja

branco, prateado e laranja PVPR: 169,99€

169,99€ Oferta de lançamento: 10% de desconto entre os dias 17 de abril e 8 de maio

Huawei FreeBuds 5