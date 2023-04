Precisa de um tablet mas não quer pagar muito mais que 100 €? Conheça o Cubot TAB20

A Cubot apresentou hoje o Cubot TAB20, um tablet que se posiciona numa gama de preços bastante acessível, respondendo às exigências de muitos utilizadores, que procuram uma destas máquinas como suporte à tecnologia já existente em casa, seja comunicação, seja para gestão de sistemas de domótica ou entretenimento. O Cubot TAB20 custa cerca de 100 €.

O Cubot TAB20 é um tablet acessível que acabou de chegar ao mercado. Tem ecrã de 10,1" com resolução HD+, sendo uma boa opção para ver filmes e séries, desenhos animados em qualquer lado, para jogos dos mais novos que exigem menos processamento, ou para ligar software mais específico, por exemplo, para controlo dos sistemas inteligentes espalhados pela casa.

O seu processador é um SC9863A da Unisoc, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A bateria tem capacidade de 6000 mAh, ideal para funcionar durante um dia inteiro.

Conta ainda com uma câmara na traseira de 13 MP e com uma de 5 MP na frente. Ambas ideais para videochamadas e até para captar algumas fotos. A câmara frontal pode ainda servir para desbloqueio por imagem do rosto.

O Cubot TAB20 integra um sistema de navegação por geolocalização (GPS, GLONASS e BEIDOU). Vem com Android 13 e suporta a inclusão de cartão SIM 4G.

O novo tablet Cubot TAB20 está disponível para venda a partir de hoje, por um preço especial de lançamento de cerca de 109,70€ (IVA incluído), utilizando o cupão disponível na loja. O envio é gratuito, não sujeito a custos adicionais na entrega.

Cubot TAB20