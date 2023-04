Passatempo 18 anos Pplware: 1 inscrição no curso Deployment Automation da Rumos

O Pplware celebra amanhã, dia 18 de abril, 18 anos de existência na Internet. 18 anos não seriam possíveis de alcançar sem a presença de cada um de vós que nos lê diariamente e sem as empresas que trabalham ao nosso lado. A Rumos é uma delas e juntos vamos oferecer uma inscrição no curso Deployment Automation, no valor de 1260€.

Deployment Automation (21h)

A automatização de deployments permite uma redução drástica do tempo e das falhas na implementação de aplicações ou software. Indispensável em ambientes de desenvolvimento ágeis, facilita a colaboração entre equipas, dando mais flexibilidade e qualidade ao resultado final.

Este curso explora algumas das técnicas e ferramentas atualmente disponíveis, preparando os formandos para uma automatização eficiente dos seus deployments.

O curso tem a duração de 21 horas e decorrerá de 9 de maio a 23 de maio, 3.ª e 5.ª das 18h45 às 21h45 e sábado das 09h30 às 12h30, presencial.

Passatempo: 1 inscrição no curso Deployment Automation da Rumos

Quer ganhar 1 inscrição no curso Deployment Automation da Rumos? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Justifique, através de comentário, os motivos que o levam a querer ter acesso a este curso.

Justifique, através de comentário, os motivos que o levam a querer ter acesso a este curso. Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 2 – Subscrever o canal de YouTube da Rumos

Subscrever o canal de YouTube da Rumos Nota: Para verificação, as subscrições deverão ser públicas. 3 – Subscrever a Newsletter do Pplware. Regras:

O passatempo tem início dia 17 de abril às 14:30h e termina no dia 24 de abril às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

