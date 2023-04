É assim que Elon Musk imagina a humanidade chegar a Marte

Marte é sonho de Elon Musk. A SpaceX tem sido o seu laboratório para testar as naves que irão colocar o ser humano no solo marciano. A par dos testes ao mais poderoso foguetão alguma vez construído, a SpaceX lançou um novo vídeo com uma visão da chegada ao planeta vermelho. Provavelmente alguns dos nossos leitores estarão nessa viagem daqui a 30 anos!

Num vídeo disponibilizado pela empresa espacial de Musk, ficamos a perceber como os responsáveis da SpaceX imaginam chegar a Marte. A base, a Spacebase, com laivos de modernidade, estruturas bem desenhadas e enquadradas no espírito espacial, é o ponto de partida.

A Starship, bem no topo do foguetão Super Heavy, está agora projetada para transportar passageiros, com janelas e uma versão mais coincidente daquilo que conhecemos da ficção científica das naves espaciais que viajam entre mundos.

Os poderosos motores Raptor rasgam o céu à medida que saem da atmosfera terrestre numa viagem pelo espaço sideral que durará muitos meses. A chegada a Marte é preparada logo ao primeiro olhar sobre a curvatura do planeta e à sua fina atmosfera.

O céu marciano recebe então, não uma, mas várias naves com humanos, que chegam a um terreno já preparado para os receber. Trabalho já feitos pelos robôs nas muitas missões que irão acontecer nos próximos 30 anos.

A colonização de Marte poderá significar um novo mundo dos humanos, mas os desafios serão gigantes. Preparar um terreno inóspito, descobrir a água, perfurar o solo e preparar os colonos para tempos duros, diferentes de tudo o que conhecem do seu planeta mãe.