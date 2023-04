O veículo da SpaceX, chamado Starship é o mais poderoso foguetão alguma vez construído e está atualmente na plataforma de lançamento Starbase. Se quiser ver o seu lançamento, então poderá acompanhar via transmissão direta no canal de YouTube da empresa. Veja a hora e o canal de transmissão.

Starship levanta voo hoje... mas ainda não vai a Marte!!!

Depois do OK da FAA, a SpaceX planeia um lançamento por volta das 13:15 horas, horário de Portugal continental, com o fluxo a começar 45 minutos mais cedo. A nave espacial é um sistema de transporte totalmente reutilizável, concebido para transportar tanto a tripulação como a carga para a órbita da Terra, ajudar a humanidade a regressar à Lua e viajar para Marte e mais além, conforme referido pela SpaceX.

Acho que gostaria apenas de diminuir as expectativas. Se nos afastarmos o suficiente da plataforma de lançamento antes que algo dê errado, acho que consideraria isso um sucesso. Só não exploda o bloco.

Disse o CEO da SpaceX, Elon Musk, durante um evento “Spaces” no Twitter para seus assinantes na noite de domingo.

Estas declarações querem no fundo balizar as expectativas. O teste de voo inaugural não completará uma órbita completa ao redor da Terra. Se for bem-sucedido, no entanto, ele viajará cerca de 241 km acima da superfície da Terra, em altitudes consideradas espaço sideral.

A Starship consiste em duas partes: o propulsor Super Heavy, um foguete gigantesco que abriga 33 motores, e a nave Starship, que fica no topo do propulsor durante o lançamento e é projetada para se soltar depois que o propulsor gasta o seu combustível para terminar a missão.

A maior curiosidade estará no ligar dos 31 motores Raptor - este é o maior número de disparos simultâneos de motores de foguetões da história. Assim, no primeiro teste de voo, a equipa não tentará uma aterragem vertical da nave espacial ou a captura do foguete Super Heavy. A nave irá aterrar na água.

Veja aqui tudo online: