A Nintendo encontra-se prestes a receber The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e com ela, um novo modelo de Nintendo Switch. Com a nova consola, regressa também Link e muitas aventuras. Venham saber mais novidades.

A Nintendo anunciou recentemente que a Nintendo Switch - Modelo OLED (edição The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), e que inclui um design especial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, será lançada no dia 28 de Abril.

Adicionalmente, dois acessórios – um comando Pro e uma bolsa de transporte da Nintendo Switch, ambos com designs especiais de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – serão distribuídos separadamente a 12 de Maio, a data de lançamento do jogo.

A Nintendo Switch - Modelo OLED inclui um écran OLED de sete polegadas, um suporte ajustável amplo, uma base com uma porta LAN por cabo (cabo LAN vendido separadamente), 64GB de memória interna (uma porção da qual reservada para ser usada pela consola), e áudio otimizado para os modos de jogo portátil e superfície estável.

Pode utilizar-se a Nintendo Switch – Modelo OLED em três modos de jogo distintos: modo TV, colocando-se a consola na respetiva base para jogar na TV; modo portátil, com os comandos Joy-Con encaixados; e modo de superfície estável para sessões de jogo multijogador em qualquer lugar.

Tal como em Breath of the Wild, a ação de Tears of the Kingdom decorre em Hyrule, que novamente se revela como um gigantesco mundo aberto à exploração.

No jogo, os jogadores decidem o seu próprio caminho através das extensas paisagens de Hyrule e das misteriosas ilhas que flutuam nos vastos céus acima. Em Tears of the Kingdom, Hyrule ganha uma outra dimensão: os céus. Efetivamente, sobre as terras de Hyrule, os jogadores irão encontrar as Ilhas Celestes, ou seja, ilhas flutuantes nos céus.

Para aceder a essas massas de terra flutuantes, existirão várias formas, que os jogadores irão descobrir ao longo da aventura. Por exemplo, Link passa a ter ao seu dispor uma nova habilidade, chamada de Recall. Ou seja, essas ilhas celestiais ocasionalmente deixam cair objetos para o solo, e novo o poder de Link permite-lhe fazer uma espécie de rewind ao movimento desses objetos e pedras, permitindo-lhe dessa forma, subir até esses novos e estranhos locais.

Outra nova habilidade, chamada de Fuse, permite a Link fundir vários objetos num único, criando dessa forma, armas ou ferramentas mais potentes e importantes.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, será uma jornada épica pelas terras e céus de Hyrule. Num mundo sem limites para a imaginação, os jogadores precisam de dominar o poder das novas habilidades de Link para levar de vencida as forças malévolas que ameaçam o reino.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será lançado para a Nintendo Switch a 12 de Maio deste ano.