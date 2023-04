MediaTek entra no mercado automóvel com o Dimensity Auto

As notícias em torno do setor automóvel têm mostrado uma integração profunda com o setor da tecnologia. A MediaTek acaba de apresentar um SoC dedicado aos automóveis com 5G e Wi-Fi 7, o Dimensity Auto.

Segundo a descrição apresentada pela MediaTek o lançamento do MediaTek Dimensity Auto "aproveita a experiência líder do setor da MediaTek e as tecnologias de classe mundial na sua principal marca de chipset 5G móvel". O Dimensity Auto surge como uma nova gama soluções automóveis com computação de alto desempenho, IA, ampla integração de recursos, eficiência energética e conectividade, ao mesmo tempo em que atendem aos padrões de confiabilidade de nível automóvel.

O MediaTek Dimensity Auto Cockpit é direcionado, tal como o nome indica, ao cockpit e aos sistemas de infoentretenimento, vitais num carro dos dias de hoje, projetado para ser o "cockpit inteligente mais rápido do mundo". Recorre a multiprocessadores de IA de alto desempenho para aprendizado profundo e processamento de visão.

O SoC é construído no processo de 3 nm e promete alta eficiência e baixo consumo de energia. Suporta vários ecrãs HDR 8k com taxa de atualização de 120 Hz, além de oferecer um conjunto completo de streaming e descodificação.

Já o Dimensity Auto Connect é responsável por manter as ligações. Vem com tecnologia 5G NTN e 5G RedCap para desempenho amplamente aprimorado em movimento. A agregação de operadora é suportada, o que resulta em velocidades de dados de vários gigabits e cobertura ininterrupta. O Wi-Fi 7 também está integrado com o suporte para várias ligações Bluetooth e, claro, o suporte GNSS para geolocalização precisa.

O Dimensity Auto Drive forma uma base para condução autónoma e usa APU da MediaTek. Oferece uma plataforma abrangente e escalável para ADAS. Juntamente com o suporte para a tecnologia de exibição integrada, a empresa afirma que esta nova solução é a espinha dorsal perfeita para ecrãs OLED flexíveis, ecrãs grandes e opções de vários monitores.

Por fim, existe o Dimensity Auto Components, que é a forma da MediaTek de garantir aos seus parceiros do ramo automóvel, o fornecimento ininterrupto de componentes atualizados e de tecnologia de ponta. A MediaTek oferece um balcão único para empresas automóvel, estando numa posição única para fornecer produtos de alta qualidade a preços bastante competitivos.