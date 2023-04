Novo tablet Oscal Pad13 de 10,1″ com 8 GB de RAM disponível por menos de 200€

Para quem procura um tablet acessível, o novo Oscal Pad13 surge como uma opção a considerar. É uma ferramenta ideal para ter em casa como complemento à tecnologia já existente, ideal para levar para qualquer lado para ver filmes ou séries, para ter os jogos para os mais novos, e com os periféricos certos poderá ser uma excelente opção para levar para a sala de aula. Está disponível por cerca de 180€.

O novo Oscal Pad13 apresenta-se ao mercado com um ecrã de 10,1" e com um design minimalista e uma estrutura fina, para ser facilmente transportado e confortável de usar em diferentes circunstâncias. Tem apenas 7,6 mm de espessura e pesa 435g. Está disponível nas cores Azul e Cinza.

Face à versão anterior, o Oscal Pad13 tem um ecrã maior, um sistema de som envolvente, câmaras melhoradas e ainda uma bateria com mais capacidade. Além disso, teve melhorias ao nível do processador e do próprio software, agora mais otimizado, garantindo um melhor desempenho.

O ecrã tem resolução de 1200 x 1920 píxeis e o processador Unisoc T606. Tem 8 GB de RAM que podem ser expandidos até 16 GB com recurso ao armazenamento interno que é de 256 GB. Sendo que ainda suporta cartão microSD até 1TB.

O tablet ainda suporta Widevine L1 que permite assistir a conteúdos streaming em FullHD. Com o sistema se som melhorado, com dois altifalantes, a experiência de assistir a filmes e séries sai valorizada. O ecrã do Oscal Pad13 ainda beneficia de tecnologias como modo de leitura, modo noturno e dark mode.

Ao nível das câmaras, na traseira existem agora dois sensores, o principal de 13 MP. Na frente, a câmara é de 8 MP.

O tablet vem equipado com Android 12 com a interface de utilizador DokeOS_P 3.0 que oferece uma experiência de utilização mais fluida, traz mais segurança e ainda oferece funcionalidades de utilização mais convenientes ao utilizador.

Uma destas opções prende-se com o facto de poder ser usado em modo PC, com um teclado acoplado, rato e caneta, para tornar este tablet numa peça de maior produtividade.

O novo tablet Oscal Pad13 está já disponível em promoção de lançamento, por apenas cerca de 180€ (IVA incluído), válida até ao próximo dia 21. Para as primeiras unidades, há a oferta do teclado Bluetooth.

Oscal Pad13