Em 1980, a Microsoft lançou o seu primeiro hardware apenas compatível com a Apple

Sempre nos habituámos a ver algumas marcas como rivais no mundo tecnológico, mas a verdade é que muitas acabam por cooperar entre si em determinados aspetos ou momentos. Assim, para quem não sabe, no ano de 1980 a Microsoft lançou o seu primeiro hardware que apenas era compatível com a Apple. Em concreto, estamos a falar de uma placa que acabou por salvar o computador da maçã há 43 anos, a Z80 SoftCard.

Microsoft lançou em 1980 o seu 1.º hardware compatível apenas com a Apple

A Microsoft é conhecida especialmente pelo sistema operativo Windows e por várias outras soluções e serviços no ramo do software. Contudo, muitos devem desconhecer que a empresa da Califórnia fabricou hardware nos seus primeiros anos. Mais curioso ainda é que no ano de 1980, a empresa lançou o seu primeiro hardware que apenas era compatível com a Apple.

O equipamento foi uma placa de processamento designada Z80 SoftCard, criada então há 43 anos e lançada no dia 2 de abril de 1980, antes mesmo de a Microsoft, lançar o MS-DOS. Este hardware acabou por ser muito importante para o salvamento do antigo computador Apple II da empresa de Cupertino.

De acordo com uma publicação da revista Computerworld datada de outubro de 1980, a ideia desta placa surgiu sobretudo de Paul Allen, co-fundador da Microsoft juntamente com Bill Gates. Esta placa Z80 SoftCard usava um processador Zilog Z80 de 8 bits e oferecia uma velocidade de clock de 2.041 MHz, não havendo memória RAM na sua estrutura.

Na época, apesar de o Apple II ser popular, não era capaz de executar vários programas orientados para funções de trabalho, pois o seu processador não era compatível com esses softwares. Por outro lado, o CPU Zilog Z80 oferecia compatibilidade com programas executados em CPUs Intel 8080 e, desta forma, Paul Allen acreditava que esta placa extra permitiria que o computador da maçã conseguisse executar o Microsoft BASIC, CP/M, entre outros. E não se enganou.

A placa foi lançada por 349 dólares, tornando-se num sucesso de vendas e no maior contributo para as receitas da Microsoft nesse ano.