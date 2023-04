O plano com publicidade foi a forma que a Netflix encontrou de baixar o preço do seu serviço de streaming e a assim tentar cativar novos utilizadores ou manter parte dos atuais. Esse plano parece estar a correr melhor que o previsto e agora surgem melhorias, todas a custo zero.

As novidades do plano com publicidade

Apesar de nem todos gostarem da forma como a Netflix está a tratar a perda de clientes, é um facto de que arriscou muito. As novas medidas estão aplicadas em alguns mercados, sendo em breve alargadas a mais países e a novos utilizadores.

Agora, na apresentação de resultados do 1.º trimestre de 2023, muito mais ficou claro. Foi possível saber que o plano assente em publicidade vai ser ajustado e passar a ter algumas novidades. Estas vão dar-lhe ainda mais interesse e até cativar certamente mais utilizadores.

A primeira alteração está na qualidade do vídeo. Este saltará dos 720p para os 1080p, dando assim mais aos utilizadores. Uma segunda mudança vem com o número de acesso em simultâneo. Este passa de 1 para 2 e permite assim ter mais um dispositivo ligado. O mais curioso é que estas novidades não vão implicar um aumento de preços.

Netflix mostrou muito mais agora

Como pode ser visto nos dados do 1º trimestre, este plano com publicidade é já um dos mais usados. A receita gerada coloca-o já acima do plano básico, nos EUA, sendo um dos que também apresenta maior crescimento e interesse junto dos utilizadores.

Essa apresentação de resultados veio permitir também saber de algumas. Uma delas, a mais simbólica, vem colocar um ponto final na funcionalidade mais antiga da Netflix. Em breve, o aluguer de DVDs chegará ao fim, focando-se a empresa apenas no streaming.

Por fim, foi também possível perceber que o fim da partilha de contas vai mesmo avançar nos EUA. A Netflix irá adiar por 2 meses esse processo, mas a verdade é que vai acontecer, nos mesmos moldes que foi aplicado em Portugal, Espanha e outros países.