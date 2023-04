NASA recriou Marte na Terra! Conheça o habitat que alojará 4 humanos durante 12 meses

Recorrendo à tecnologia de impressão 3D, a NASA recriou Marte na Terra. O habitat que servirá a simulação do ambiente marciano vai alojar quatro voluntários, durante 12 meses, e permitirá estudar os desafios da verdadeira missão.

A NASA está a trabalhar, para que, em breve, voltemos a pisar a Lua. Se tudo acontecer conforme planeado, a primeira aterragem tripulada do programa Artemis deverá ter lugar em 2025. No entanto, este não é o único objetivo que a agência americana tem em mãos, uma vez que está também de olho em Marte.

Entre as décadas de 2030 e 2040, a NASA pretende assegurar o envio de astronautas para Marte, aproximando-nos (ainda mais) dos nossos vizinhos solares. No entanto, o espaço não é pera doce e, por isso, a concretização de uma missão como a viagem até Marte implica a superação de uma vasta lista de desafios: a longa viagem, as temperaturas que vão de -46° C a -87° C, os recursos escassos, o contacto social limitado, os atrasos de comunicação, o próprio contexto visual marciano, entre outros.

Antes de enviar quem quer se seja para Marte, a NASA quer assegurar que os efeitos físicos e mentais de uma missão deste calibre foram ampla e completamente explorados. Para isso, está há algum tempo a trabalhar e, agora, fez alguns anúncios interessantes, nomeadamente, em relação ao espaço que trará Marte até à Terra.

NASA mostra habitat de Marte na Terra

Recentemente, a NASA partilhou imagens do habitat Mars Dune Alpha, impresso em 3D, onde os participantes viverão durante os 12 meses de simulação.

Conforme explicou, a estrutura foi impressa em 3D, pois é provável que os povoados desenvolvidos para Marte sejam construídos através deste método, uma vez que evitaria o transporte de grandes quantidades de material, da Terra para Marte.

A partir de junho deste ano, os participantes irão simular os desafios de uma missão humana a Marte, incluindo falhas de equipamento, limitações de recursos e fatores ambientais.

O espaço de 157 metros quadrados, situado junto do NASA Johnson Space Center, em Houston, no Texas, inclui quatro salas privadas, várias estações de trabalho, uma estação médica, salas comuns com consolas de videojogos, uma estação de cozinha e uma estação de cultivo de alimentos.