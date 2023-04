Já não é obrigatório uso de máscara em hospitais, mas…

Foi no início do mês que o Governo determinou o fim do uso de máscaras. No entanto, tal medida só entra em vigor depois de publicada em Diário da República. Saiba o que muda efetivamente a partir de hoje.

Máscaras continuam a ser recomendadas

Foi hoje publicado em Diário da República o fim das máscaras nos estabelecimentos e serviços de saúde nas áreas não clínicas.

Segundo é referido, “a decisão compete a estas unidades, tendo em conta a tipologia de doentes e procedimentos a efetuar, de acordo com as orientações das Unidades Locais do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos”.

A DGS recomenda, no entanto, o uso de máscara quer por visitantes, quer por profissionais em situações de proximidade com residentes vulneráveis.

A orientação prevê ainda o uso de máscaras por pessoas mais vulneráveis, especialmente em contextos específicos, bem como por infetados até ao 10.º dia, sempre que estejam em contacto com outras pessoas.

O diploma que “determina a cessação da obrigatoriedade do uso de máscaras e viseiras para o acesso ou permanência em determinados locais, no âmbito da pandemia da doença covid-19” foi aprovado em Conselho de Ministros em 06 de abril, foi promulgado na sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e referendado na segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa.

De relembrar que COVID-19 provocou em Portugal mais de 26 mil mortes, resultantes de mais de 5,5 milhões de casos de infeção, segundo revela a Lusa.