Polestar 4 será apresentado no Salão Automóvel de Xangai

O Polestar 4 está finalmente pronto para ser apresentado e a sua estreia será no Salão do Automóvel de Xangai em 18 de abril de 2023. Este novo SUV coupé elétrico traz algumas novidade e destaca-se pela sua aposta vincada na estética e na sustentabilidade.

Polestar, a submarca Volvo, tem nova oferta para o mercado dos elétricos

O Polestar 4 será uma parte fundamental para impulsionar o crescimento da submarca totalmente elétrica da Volvo rumo à meta de 290.000 vendas globalmente até 2025. Esta é a evolução natural da empresa, é o quarto carro da Polestar, ficando entre o Polestar 2 e o Polestar 3 - que foi revelado no ano passado como um grande SUV elétrico para rivalizar com o BMW iX e o Audi Q8 e-tron.

Este novo carro será um SUV de tamanho médio, rivalizando com o próximo Porsche Macan EV, Tesla Model Y e Mercedes EQC.

Embora a imagem teaser oficial da Polestar se concentre no design fino do seu farol LED, há fotos de "não oficiais" que mostram muitas novidades e um cuidado refinado nas linhas deste elétrico. Assim, como seria de esperar, o Polestar 4 deverá apresentar muitos toques de estilo vistos em outros Polestars, já que a empresa procura criar um espírito de design reconhecível em toda a sua linha.

O perfil geral é muito mais elegante do que o Polestar 3 e o CEO da Polestar, Thomas Ingenlath, comentou anteriormente sobre o design, dizendo que:

Este carro é um pouco menor, mas não comprometemos muito no comprimento interior. Mas este carro é um pouco mais agarrado ao chão, linhas de tejadilho mais tipo coupé, e realmente traz a grandeza da marca para este segmento de preço.

Os visitantes poderão encontrar a Polestar no Salão Automóvel de Xangai no stand 6B07 situado no Hall 6.2. O Polestar 4 estará ao lado do Polestar 3 e do renovado Polestar 2, que fará a sua primeira aparição pública na China.