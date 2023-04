Apple lançou iOS 15.7.5 com importantes correções de segurança

Na semana passada, a Apple lançou o iOS 15.7.4 para o público em geral com importantes atualizações de segurança. No entanto, nem tudo parece ter ficado resolvido e a empresa de Cupertino lançou há algumas horas o iOS 15.7.5. Se o seu iPhone não tem o iOS 16, então atualize com urgência para esta versão.

Atualização de segurança para equipamentos até 8 anos

Esta atualização vem para iPhones e iPads mais antigos. O iPadOS 15.7.5 aborda duas vulnerabilidades que “podem ter sido exploradas ativamente”.

As notas de lançamento oficiais do iOS 15.7.5 não mencionam nenhum novo recurso além dos aprimoramentos de segurança. A Apple simplesmente diz que o iOS 15.7.5 “fornece importantes correções de segurança e é recomendado para todos os utilizadores”.

Esta atualização visa sobretudo os iPhone 6s (todos os modelos), iPhone 7 (todos os modelos), iPhone SE (1.ª geração), iPad Air 2, iPad mini (4.ª geração) e iPod touch (7.ª geração). Segundo a Apple, o iOS 15.7.5 aborda duas vulnerabilidades de segurança que podem ter sido exploradas ativamente:

IOSurfaceAccelerator

Impacto : uma aplicação pode executar código arbitrário com privilégios de kernel. A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente.

: uma aplicação pode executar código arbitrário com privilégios de kernel. A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente. Descrição: um problema de gravação fora dos limites foi resolvido com validação de entrada aprimorada.

WebKit

Impacto : o processamento de conteúdo da Web criado com códigos maliciosos pode levar à execução arbitrária de códigos. A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente.

: o processamento de conteúdo da Web criado com códigos maliciosos pode levar à execução arbitrária de códigos. A Apple está ciente de um relatório de que este problema pode ter sido explorado ativamente. Descrição: Foi abordada uma questão de utilização após livre utilização com uma melhor gestão da memória.

Além do iOS 15.7.5, a Apple também lançou o macOS Big Sur 11.7.6 (20G1231), bem como o macOS Monterey 12.6.5 (21G531). Portanto, se tem equipamentos com estes sistemas operativos, atualize para que fique com os últimos recursos de segurança.