Sony regista patente do primeiro comando que muda de forma e temperatura consoante o jogo

Receosa de perder jogos populares como Call of Duty nas suas plataformas, a Sony parece estar empenhada em continuar a apostar em produtos diferenciados. Nesse sentido, as notícias recentes mostram que a empresa japonesa registou a patente do primeiro comando que muda de forma e de temperatura consoante o jogo.

Nova patente da Sony pode revolucionar os comandos de jogos

De acordo com as últimas informações, a Sony registou uma patente que pode oferecer uma melhor experiência de jogo. Em concreto trata-se de uma ideia para um comando parcialmente deformável que pode alterar a sua forma e a sua temperatura consoante o jogo ativo. Os detalhes mostram que o equipamento poderá mesmo desmontar-se nalgumas partes.

O comando patenteado poderá ser desenvolvido com vista a possíveis versões futuras da atual consola PlayStation 5 ou para a próxima PlayStation 6. Os detalhes parecem indicar que o objetivo da marca é melhorar a função de feedback háptico através dos novos recursos, podendo assim oferecer ao jogador uma experiência de imersão diferente.

Segundo a patente, este comando futurista será construído através de um sensor elástico deformável que poderá ser o ponto de partida para uma nova geração nos jogos. O canal Exputer (via IGN) refere que o equipamento contará com vários recursos que vão enriquecer as "experiências táteis" através de um componente sensorial macio e "elasticamente deformável".

Por exemplo, quando o jogador se encontra perante um obstáculo, como um bloco, o sensor deteta quando o utilizador interage com o comando, torcendo-se, pressionando, entre outros.

Para além da forma, a patente descreve ainda que este produto terá um controlo de temperatura, o qual vai permitir que o comando fique mais quente ou mais frio consoante a interação do jogador e/ou da situação de jogo em que este se encontra. Segundo o documento "o sistema pode ser controlado de forma que quanto maior a quantidade de deformação, maior a temperatura. Isso permite que o utilizador sinta a mudança correspondente à deformação".

É ainda descrito um potencial de combinação de "fluído magnético" e campos elétricos com o objetivo de alterar a forma e dureza das partes moles do comando.

Possivelmente este conceito ainda vai demorar a chegar ao mercado, se é que vai chegar de facto. Contudo, mesmo que não seja desenvolvido tal como descrito na patente, é possível que a Sony, ou outras marcas do setor, possa criar novos equipamentos no futuro com alguns destes recursos.