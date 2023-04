Apple: Envio de Macs caiu 40% no primeiro trimestre de 2023

Quando a pandemia estoirou e nos fez ficar a todos em casa, houve um enorme aumento de encomendas de produtos tecnológicos. Mas agora, terminada essa fase, muitas marcas estão a sentir a queda significativa na compra de equipamentos. Nesse sentido, dados recentes mostram que o envio de computadores Mac da Apple caiu 40% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o período homólogo.

Muitas vezes falamos da pandemia e parece-nos algo que aconteceu há poucos meses, mas já se passaram três anos desde esse que foi um dos grandes desafios para a humanidade. Estarmos fechados em casa obrigou muitas pessoas a trabalharem a partir do lar, assim como crianças que tiveram telescola.

Como consequência, houve um aumento significativo de pedidos por equipamentos tecnológicos, como computadores, smartphones, impressoras, tablets, entre outros, de forma a facilitar o trabalho e proporcionar momentos de lazer aos utilizadores, até para passarem da melhor forma o confinamento. Mas agora há o outro lado da moeda.

Envio de Macs caiu 40% no primeiro trimestre de 2023

De acordo com os últimos relatórios da analista de mercado IDC, os envios de computadores Mac da Apple caíram 40,5% no primeiro trimestre de 2023, numa comparação ano-a-ano. E nem o lançamento do MacBook Pro M2 e Mac Mini M2 durante os primeiros três meses deste ano mudaram o cenário de queda.

Tal acontece devido ao fim da fase do boom da pandemia, onde foi feita uma quantidade de encomendas muito acima do normal, o que também contribuiu para a escassez de produtos.

Segundo o IDC, a marca da maçã foi a que sofreu a maior queda entre as fabricantes de PCs no primeiro trimestre, com 40,5%, visto que o mercado geral baixou em 29%. Os detalhes mostram que a Apple vendeu 4,1 milhões de unidades de Macs entre janeiro e março de 2023. Já a líder chinesa Lenovo vendeu 12,7 milhões de computadores, o que representa uma queda de 30,3% face ao mesmo período do ano passado.

Recentemente também noticiámos que a Apple parou o fabrico do seu chip M2 devido às fracas vendas.

Espera-se que a empresa de Cupertino divulgue os seus resultados financeiros oficiais do primeiro trimestre no dia 4 de maio.