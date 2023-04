A Apple produz os seus SoCs, como o M1 e o M2, para equipar os dispositivos que comercializa, neste caso em concreto, os MacBooks. A crise nas vendas parece ser real e a empresa terá interrompido a produção do seu chip mais recente.

Apple parou de fabricar o seu SoC M2

Tal como muitas outras empresas, a Apple está sujeita às flutuações do mercado e ao que os seus clientes compram. É esse elemento que leva a que os níveis de produção sejam aumentados ou diminuídos, para cumprir as metas estabelecidas.

O dado mais recente aponta para uma interrupção da produção do SoC M2 da Apple desde o início do ano. A informação é avançada pelo site The Elec, que descreve que desde janeiro a produção parou, tendo sido tentado recuperar a produção em fevereiro, sem sucesso.

A produção do SoC M2 terá já sido retomada pela Apple desde meados de março, segundo é avançado. Ainda assim, e do que foi revelado, o volume de fabrico é muito inferior em comparação ao que era realizado durante o último ano.

Quebra de vendas é significativa

Segundo dados internos da própria Apple, a quebra das vendas é muito significativa e estará a ditar esta situação. Do que se sabe, a procura por novos computadores da Apple atingiram apenas metade do nível do ano anterior.

A receita da Apple terá caído aproximadamente 5% ano a ano durante o primeiro trimestre de 2023. Esta é uma redução que é muito superior ao que os analistas estavam à espera, estando grande parte problema nas vendas reduzidas dos Mac.

Este cenário do M2 vem deixar uma dúvida sobre os próximos passos na produção de novos dispositivos. Há a dúvida sobre o eventual lançamento de um novo Mac Studio‌, que contaria provavelmente com os SoC M2‌ Max e ‌M2‌ Ultra.