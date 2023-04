Afinal, os carros elétricos incendeiam-se facilmente?

A venda de carros elétricos tem crescido significativamente o que tem levado também a que muito se escreva sobre este novo segmento de mobilidade elétrica. Com toda a "artilharia" de baterias, será que os carros elétricos incendeiam-se facilmente?

Em cada 100.000 automóveis registaram-se 25 ocorrências em carros elétricos

Quando se pensa em comprar um carro elétrico, as preocupações e questões serão certamente várias. Pelo facto de ser um elétrico há a necessidade de o carregar com alguma frequência. É verdade que as manutenções são bem mais simples que as dos carros a combustível, mas há quem também debata as infiltrações de humidade no sistema elétrico que poderão elevar um risco de incêndio. Mas será mesmo assim?

O artigo “Hurdle to Broad Adoption of E.V.s: The Misperception They’re Unsafe” publicado no The New York Times e referenciado pelo ACP, aborda a perceção da falta de segurança dos carros elétricos. De acordo com a publicação, esta avaliação torna-se sobretudo enviesada pela grande atenção mediática direcionada para os incêndios nestes carros.

Já o estudo da AutoInsuranceEZ, refere que o risco de incêndio dos automóveis 100% elétricos não é superior ao dos carros convencionais — bem pelo contrário.

Em cada 100.000 automóveis, registaram-se:

Veículos híbridos: 3.475 ocorrências

ocorrências Veículos com motor de combustão: 1.530 ocorrências

ocorrências Veículos 100% elétricos: 25 ocorrências

Segundo o ACP, o risco de incêndio é cada vez mais diminuto, devido aos esforços empreendidos nos últimos anos para o reforço da segurança dos carros elétricos. A construção das baterias prevê a proteção da sua integridade em casos de choque ou embate.

A tecnologia dos modelos mais recentes permite interromper o fluxo de energia entre a bateria de alta tensão e o restante sistema eletrónico, no preciso instante em que se deteta uma anomalia. Quando se abordam os principais perigos deste tipo de carros, há um conjunto de fatores a mencionar como, por exemplo, a proteção contra a humidade, sobreaquecimento, riscos para os peões, entre outros.